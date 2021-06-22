Широкий выбор: как возобновление полётов в Турцию и другие страны может повлиять на стоимость отдыха в России

С 22 июня Россия восстанавливает авиационное сообщение с Турцией. Отмена ограничений на полёты уже спровоцировала трёхкратный рост спроса на покупку авиабилетов в республику. Такие данные RT представили специалисты сервисов по планированию путешествий. Более того, с 28 июня для россиян станут доступны ещё восемь зарубежных направлений, включая Италию, Болгарию, Кипр и США. По мнению экспертов, открытие части иностранных маршрутов позволит усилить конкуренцию в туристической сфере. В этом случае стоимость отдыха на российских курортах может несколько снизиться после недавнего роста, считают аналитики.

Во вторник, 22 июня, Россия возобновляет регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. По решению оперштаба, воздушные пассажирские перевозки восстанавливаются по маршрутам, согласованным до приостановки перелётов, и с той же частотой. Таким образом, авиакомпании теперь могут выполнять рейсы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.

Напомним, что в апреле 2021 года оперштаб существенно ограничил перелёты в Турцию на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. На тот момент было решено оставить только два еженедельных рейса по маршруту Москва — Стамбул. Между тем 18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова официально объявила о снятии ограничений.

«По заключению наших специалистов и с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой», — сообщила Голикова во время пресс-конференции.

После заявления вице-премьера спрос на покупку билетов в Турцию вырос в три с половиной раза. Такие данные RT представили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Как подсчитали специалисты компании, активнее всего россияне стали интересоваться билетами в Анталью (48% поисков) и Стамбул (41%). Похожую оценку приводят аналитики сервиса Tutu.ru.

«Турция сразу вошла в топ-5 стран, куда были оформлены билеты с 18 по 20 июня. В конце прошлой недели среди всех зарубежных направлений каждый десятый билет россияне бронировали в республику. При этом средний чек в одну сторону составил около 14,8 тыс. рублей», — рассказали RT в аналитическом центре Tutu.ru.

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Резкий рост спроса фиксируют и отельные агрегаторы. По данным сервиса Ostrovok.ru, с 19 по 20 июня количество поисковых запросов на отдых в Турции выросло в три раза по сравнению с предыдущими выходными, а число бронирований увеличилось вдвое.

Помимо Турции, в ближайшее время Россия планирует возобновить авиасообщение ещё с восемью странами. Так, согласно решению оперштаба, с 28 июня авиакомпании смогут выполнять рейсы в Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр, Северную Македонию и США.

На этом фоне, согласно оценке OneTwoTrip, спрос на полёты в Болгарию вырос более чем в два раза. Кроме того, россияне стали чаще интересоваться билетами в Италию (количество поисковых запросов выросло на 35%), Ирландию (25%), а также Иорданию (20%).

«Любопытно, что востребованность других направлений, наоборот, упала. Наибольшее снижение заметно у Хорватии и Сербии: количество поисков за последние дни снизилось на треть, на 25% реже искали билеты в Армению и на 17% — в Республику Кипр. Колебаний спроса по таким направлениям, как Греция, США, Северная Македония и Бельгия, не отмечено», — добавила в разговоре с RT руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

Возвращение конкуренции

Появление новых зарубежных направлений для отдыха пока что практически не отразилось на интересе граждан к российским курортам. По данным OneTwoTrip, с 12 по 13 июня 94% авиабилетов с вылетом в ближайший месяц было забронировано на рейсы по России, а с 19 по 20 июня показатель сократился всего лишь до 93%.

По данным Tutu.ru, 14% опрошенных граждан планируют провести летний отдых в Крыму, а 10% выбирают для отпуска курорты Краснодарского края. Около 4% россиян хотят посетить Минеральные Воды, а 8% — другие регионы страны.

Высокий спрос на российские направления опрошенные RT специалисты отчасти связывают с действием программы туристического кешбэка. Напомним, в рамках инициативы до конца 2021 года за путешествия по стране граждане могут вернуть 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность тура должна составлять не менее двух ночей.

«Программа мотивировала людей провести отпуск в России, а туроператоры смогли оперативно обработать высокий спрос на кешбэк. При этом продление инициативы на постоянной основе стало бы хорошим инструментом для развития внутреннего туризма в стране», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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На фоне возросшего интереса граждан к российским курортам цены на авиабилеты по стране остаются ниже, чем до пандемии. Так, например, размер среднего чека на полёт в Симферополь или Сочи уменьшился на 9% по сравнению с летом 2019 года, отметили в Tutu.ru. Между тем стоимость проживания на российских курортах, напротив, выросла и сейчас на 15—20% превышает показатели 2019-го. Об этом говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России.

Впрочем, восстановление полётов в Турцию и другие популярные у россиян направления со временем всё же должно несколько ослабить турпоток на отечественные курорты, считает Павел Сигал. В этом случае, как полагает специалист, в туристической отрасли вновь возрастёт конкуренция и стоимость отдыха внутри страны может снизиться на 10—15%.

«На фоне закрытия авиаперелётов у россиян просто не было альтернативы, что в рыночных условиях всегда ведёт к росту цен. Как только крымское побережье, а также азовские и черноморские курорты ощутят снижение потока туристов, стоимость туров и проживания в гостиницах должна будет опуститься», — подчеркнул эксперт.