Двухлетний максимум: цена нефти Brent превысила $75 за баррель

Во вторник, 22 июня, нефть эталонного сорта Brent впервые с апреля 2019 года дорожала до $75 за баррель. Рост цен на энергосырьё аналитики в первую очередь связывают с восстановлением глобального спроса на топливо. Потребление углеводородов в мире увеличивается за счёт сезонных факторов и оживления деловой активности в ряде стран, отмечают эксперты. Также позитивное влияние на нефтяные котировки оказывает выполнение сделки ОПЕК+. Помимо этого, рынок отреагировал на итоги президентских выборов в Иране. Как полагают специалисты, переговоры по ядерной сделке с Тегераном могут затянуться, поэтому исламской республике ещё не скоро удастся нарастить поставки своего сырья за рубеж.

Во вторник, 22 июня, мировые цены на нефть в ходе международных торгов поднимались до рекордных значений. Так, стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,6% и впервые с апреля 2019 года достигала $75,28 за баррель. В свою очередь, баррель американского сорта WTI дорожал на 0,4% — до $73,33. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2018-го.

С начала лета нефтяные котировки выросли почти на 9%. Наблюдаемую динамику цен опрошенные RT эксперты во многом связывают с восстановлением глобального спроса на энергосырьё.

«В связи с массовой вакцинацией людей от коронавируса и отступлением пандемии в ряде государств мы видим, что в мире начинает расти деловая активность. В этих условиях повышается и спрос на углеводороды», — объяснил в разговоре с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введения большинством стран карантинных ограничений потребление нефти в мире сократилось почти на 8,6 млн баррелей в сутки — до 91 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно прогнозу организации, в 2021 году показатель может вырасти на 5,4 млн баррелей в сутки, а в 2022-м — ещё на 3,1 млн и составить в среднем 99,5 млн баррелей в день. Более того, к началу 2023-го значение способно превысить докризисный уровень и достигнуть 100,6 млн, не исключают специалисты МЭА.

По словам Марка Гойхмана, в настоящий момент поддержку мировому спросу на нефть оказывают и сезонные факторы. Речь идёт о повышенном потреблении топлива автомобилистами и сельхозпроизводителями в весенне-летний период.

В то же время глобальное предложение нефти всё ещё остаётся ограниченным за счёт сделки ОПЕК+, что также играет в пользу подорожания энергосырья. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.

«Глобальные запасы углеводородов снижаются. Потребление нефти растёт, а страны ОПЕК+ продолжают сокращать добычу в достаточно крупных объёмах. При этом сланцевые компании в США также не спешат наращивать производство сырья. Сланцевики сейчас больше сосредоточены на повышении доходности для акционеров. Также некоторое давление на нефтяной бизнес в Штатах оказывают экологические инициативы Джо Байдена», — пояснил Игорь Галактионов.

Иранский фактор

В определённой степени на подорожание нефти повлияли итоги президентских выборов в Иране. Такую точку зрения в интервью RT выразил аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

«На выборах президента в исламской республике победил ультраконсервативный иранский политик Ибрагим Раиси. Скорее всего, при нём переговоры о возобновлении ядерной сделки затянутся, в результате чего Иран ещё какое-то время не сможет поставлять нефть на мировой рынок», — отметил Коренев.

Reuters

© EU Delegation in Vienna

Напомним, суть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заключалась в ограничении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона, Евросоюза и Совбеза ООН. В 2015 году документ одобрили Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из договора и введении санкций против Ирана. В частности, ограничения затронули энергетический сектор исламской республики. Своими действиями администрация Трампа планировала свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. Для этого крупные страны — импортёры иранского сырья должны были полностью прекратить закупки углеводородов, а в противном случае также подпали бы под действие американских ограничений.

В свою очередь, новая американская администрация во главе с Джо Байденом вернулась к переговорам. Как отмечают эксперты, в случае возобновления ядерной сделки и отмены санкций Иран способен заметно увеличить экспорт своей нефти, что может оказать давление на стоимость сырья в мире.

«Между тем Ибрагим Раиси настроен очень антиамерикански. Таким образом, санкции против Ирана могут быть продлены и даже усилены. На этих ожиданиях рынка нефтяные цены демонстрируют рост», — объяснил Алексей Коренев.

Поддержка рублю

Согласно прогнозу Игоря Галактионова, в ближайшие недели цена нефти Brent может колебаться в диапазоне $73—78 за баррель. При этом во второй половине лета котировки могут ненадолго подниматься и к уровню $80 за баррель, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Тем не менее в ряде стран сейчас развивается новая волна пандемии, поэтому предполагаемый рост нефтяных цен до $80 за баррель может быть краткосрочным и нестабильным. Нельзя исключать и вероятности того, что стоимость сырья скорректируется до $65 за баррель», — предположила Мильчакова в беседе с RT.

Впрочем, по мнению экспертов, нефтяные цены продолжат оставаться на комфортных для российской экономики уровнях. Отметим, что на 2021 год в российском бюджете заложена так называемая цена отсечения нефти $43,3 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

Здание Министерства финансов РФ в Москве.

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«Таким образом, наблюдаемая динамика нефтяных цен положительно отразится на экономике и бюджете страны. Это и налоги энергетического сектора, и повышение инвестиционной привлекательности России, и наполнение резервов, и возможность разработки месторождений, которые при дешёвой нефти нерентабельны. Продолжит своё укрепление и рубль», — отметил в разговоре с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

Похожей оценки придерживается и Алексей Коренев. По мнению специалиста, при сохранении нефтяных цен вблизи текущих значений курс доллара будет находиться в диапазоне 71—73 рубля. При этом в случае снижения санкционных рисков курс может опуститься и ниже 70 рублей за доллар, считает аналитик.