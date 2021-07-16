«Постоянно принимаются меры»: в Кремле рассказали о решениях по борьбе с ростом цен на продукты

Правительство ежедневно отслеживает ситуацию на продуктовом рынке и постоянно принимает меры по сдерживанию цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Необходимые для этого механизмы уже действуют по всей стране, однако они не могут полностью застраховать от ценовых скачков в отдельных регионах или магазинах, пояснил он. Как отмечают эксперты, последствия пандемии коронавируса привели к рекордному подорожанию продуктов по всему миру. На этом фоне в июне продовольственная инфляция в России обновила пятилетний максимум. Сильнее всего за последний год в стране выросла стоимость свёклы, моркови, картофеля и сахара. Впрочем, на фоне инициатив властей и наступления урожайного сезона рост цен на продукты может замедлиться уже осенью, считают аналитики.

Правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за их необоснованным повышением. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране всё-таки определённые механизмы сдерживания сформулированы и действуют», — подчеркнул представитель Кремля.

Отметим, что в июне годовые темпы роста потребительских цен в России ускорились до 6,5%, а уровень продовольственной инфляции вырос до 7,9%. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё в 2016 году. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

По данным ведомства, за последний год в стране из продуктов питания сильнее всего подорожали свёкла и морковь — более чем в два раза. Кроме того, заметно увеличилась стоимость картофеля (на 48%), сахара (44%), подсолнечного масла (27%), куриных яиц (21), мяса птицы (15), а также макарон и хлебобулочных изделий (на 8%).

Примечательно, что меньше остальных подорожали фрукты. Так, например, бананы и груши выросли в цене лишь на 5% и 2,7% соответственно. В свою очередь, апельсины, напротив, подешевели на 2,5%, лимоны — почти на 10%, а яблоки — более чем на 16%.

«Основной вклад в ускорение продовольственной инфляции в июне внесла плодоовощная продукция. Причиной наблюдаемой динамики послужили разовые факторы на стороне предложения, среди которых исчерпание запасов отечественной продукции, рост доли импорта и поздний сев», — пояснил в беседе с RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Помимо этого, одним из главных факторов повышения цен на основную часть продуктов питания в России стало общее подорожание продовольствия на международном рынке. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В этом году стоимость товаров и активов растёт во всём мире. Это связано с тем, что для борьбы с последствиями пандемии страны выбросили в глобальную финансовую систему большой объём ничем не обеспеченных денег — то есть запустили печатный станок. Деньги стали дешевле, и, естественно, предприниматели подняли стоимость своих товаров. В результате подорожали все активы — от стали до продуктов питания», — рассказал Остапкович.

По подсчётам ООН, мировые цены на продовольствие начали стремительно расти ещё в 2020 году, а в мае 2021-го достигли максимальной отметки за последние десять лет. Впрочем, уже по итогам июня сельхозпродукция на международном рынке незначительно подешевела. Как полагает Георгий Остапкович, в случае сохранения этой тенденции в последующие месяцы продовольственная инфляция в России может замедлиться.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Как ранее отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, в условиях роста мировых цен на товары многим российским предприятиям стало выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж. Активный экспорт продовольствия, в свою очередь, привёл к нехватке некоторых товаров в России, в результате чего цены внутри страны дополнительно выросли.

«Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — заявлял Мишустин.

Тема повышения цен на продукты была затронута и во время ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня. Российский лидер напомнил, что правительство уже приняло ряд мер для решения проблемы. В частности, были заключены соглашения о заморозке цен на некоторые продукты, выданы субсидии ряду производителей, а также повышены вывозные пошлины.

«Вопрос идёт о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Повторяю ещё раз: меры принимаются», — подчеркнул глава государства.

Как полагает Александр Розман, с июля по август давление на продуктовые цены в России могут оказать и сезонные факторы. Так, на фоне нового урожая в стране должно будет увеличиться предложение плодоовощной продукции.

В результате торможение продовольственной инфляции в России может начаться уже в конце лета — начале осени, считает Георгий Остапкович. Согласно его оценке, по итогам всего 2021 года средние темпы роста цен на продукты снизятся с текущих 7—8% до 6,8—7%.