В ожидании новостей: как могут измениться курсы доллара и евро в августе

На первых торгах августа российская валюта умеренно слабеет по отношению к доллару и евро на Московской бирже. В ближайшее время одним из главных ориентиров для рубля по-прежнему будут оставаться цены на нефть, считают аналитики. Кроме того, в конце месяца внимание российских и зарубежных инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. При этом поддержку нацвалюте может оказывать приток иностранных инвестиций после недавнего повышения ключевой ставки Банком России. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В понедельник, 2 августа, открытие торгов на Московской бирже сопровождалось умеренным ослаблением российской валюты. Так, курс доллара поднимался на 0,07% — до 73,21 рубля, а курс евро — на 0,05%, до 86,9 рубля.

В ближайший месяц одним из определяющих факторов для российской валюты будет оставаться динамика цен на нефть. Таким мнением в разговоре с RT поделилась аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

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Отметим, что в июле стоимость энергосырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% — до $76,3 за баррель. При этом в середине месяца котировки ненадолго опускались до $67,4 за баррель на фоне обновления условий сделки ОПЕК+. Дальнейшее изменение нефтяных цен во многом будет зависеть от спроса в крупнейших странах-потребителях, считает Анна Зайцева.

«Так, например, в США потребление топлива сохраняется на высоком уровне благодаря действию сезонного фактора. Позитивная динамика по запасам свидетельствует о том, что рост заболеваемости штаммом коронавируса «дельта» пока не оказывает заметного влияния на нефтяной спрос в стране», — отметила аналитик.

По последним оценкам американского Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в Соединённых Штатах опустились до 435 млн баррелей. Значение стало самым низким с января 2020 года. Отметим, что традиционно высокие объёмы потребления энергоносителей способствуют повышению цен на углеводороды.

«Текущий уровень мировых цен на нефть является весьма комфортным для российского рубля, что должно играть в пользу укрепления нацвалюты. Впрочем, позитивный эффект от подорожания сырья сглаживается за счёт операций Минфина и ЦБ по покупке валюты в рамках бюджетного правила», — считает Зайцева.

Напомним, согласно бюджетному правилу, во время удорожания углеводородов Министерство финансов через Центробанк покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции — и давление на рубль слабеет. Такие действия необходимы для постепенного снижения зависимости между динамикой нацвалюты и ценами на нефть.

Американский фактор

По словам экспертов, важным событием для российской валюты и мирового финансового рынка в целом может стать выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конце августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле (Вайоминг). Как ожидается, председатель ФРС может обозначить сроки изменения действующей монетарной политики.

Напомним, что весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса Федрезерв Штатов запустил программу количественного смягчения. Регулятор стал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики от последствий COVID-19. В то же время действия ФРС подстёгивают разгон инфляции в стране.

Так, в июне 2021 года потребительские цены в США выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за последние 13 лет, свидетельствуют данные американского Минтруда.

Для борьбы с ростом цен Федрезерв может объявить о сворачивании программы количественного смягчения. Такое решение регулятора способно укрепить позиции доллара на международном рынке, считает Анна Зайцева.

«В этом случае российская валюта может ослабнуть по отношению к американской. В то же время, если риторика Федрезерва окажется мягкой, условно рисковые валюты, в том числе рубль, могут окрепнуть по отношению к доллару», — добавила специалист.

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Ставка на укрепление

Значимую поддержку нацвалюте по-прежнему будет оказывать политика Банка России, уверен ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Напомним, 23 июля Центробанк в рамках борьбы с инфляцией в четвёртый раз подряд повысил ключевую ставку и поднял её до 6,5% годовых.

«Действия ЦБ вернули рублю статус одной из самых высокодоходных валют в мире. Ещё за неделю до повышения начал отмечаться существенный приток иностранных средств в российские государственные долговые обязательства. Первые аукционы после повышения ставки также показали существенный спрос на облигации федерального займа. Рост доходности российской валюты продолжит обеспечивать плавное укрепление её курса в августе», — рассказал Кочетков в беседе с RT.

Более того, приток средств инвесторов в рублёвые активы усилится на фоне возможного замедления инфляции, полагает эксперт. Отметим, что в период с 20 по 26 июля Росстат зафиксировал нулевые темпы роста потребительских цен, а 13—19 июля наблюдалось их снижение на 0,01%.

«Поэтому в августе мы ждём движение в сторону коридора 72—73 рубля за доллар. На это также указывают фундаментальные факторы, например, положительное сальдо торгового баланса и счёта текущих операций. Это означает, что страна зарабатывает, а не теряет деньги», — отметил Кочетков.

По мнению Анны Зайцевой, до конца лета курс доллара в основном будет находиться в диапазоне 72—75 рублей. В свою очередь, курс евро может колебаться в пределах 85,5—88,5 рубля.