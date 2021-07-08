Впервые за два месяца: курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

В четверг, 8 июля, курс доллара на Московской бирже впервые с начала мая превысил 75 рублей. При этом курс евро вплотную приблизился к отметке 89 рублей. По словам экспертов, давление на российскую валюту оказала возросшая неопределённость на мировом рынке нефти, а также дивидендный сезон. Помимо этого, инвесторов насторожили последние данные о динамике инфляции в России, а также рост геополитических рисков из-за ситуации на афгано-таджикской границе. Впрочем, как полагают эксперты, уже в ближайшее время поддержать рубль должно очередное повышение ключевой ставки ЦБ. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В четверг, 8 июля, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В первой половине дня курс доллара рос на 0,85% — до 75,35 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 4 мая. В то же время курс евро поднимался почти на 1% — до 88,95 рубля.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты в первую очередь связывают с растущей неопределённостью на мировом рынке нефти. На торгах четверга стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала на 1,8%, до $72,1 за баррель — минимального уровня за последние три недели. При этом ещё во вторник котировки поднимались к почти трёхлетнему максимуму и достигали $77,8.

Колебания нефтяных цен заметно усилились в результате возникших разногласий внутри альянса ОПЕК+. Ещё 1 июля страны — экспортёры энергосырья должны были согласовать новые условия добычи углеводородов. Как объясняют специалисты, это необходимо для достижения баланса между спросом и предложением на мировом рынке нефти. Вместе с тем после нескольких раундов переговоров стороны так и не достигли консенсуса.

«Из-за позиции Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) странам ОПЕК+ пока не удаётся согласовать параметры нефтедобычи на август, а также сроки действия соглашения. В результате этого цены на нефть перешли к снижению, и на текущий момент котировки на 7% ниже максимумов, зафиксированных несколько дней назад», — отметила в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

На фоне текущих противоречий инвесторы опасаются разрыва соглашения ОПЕК+, как это уже было в 2020 году. В свою очередь, такое положение дел рискует обернуться новым обвалом на мировом рынке нефти.

«Впрочем, вероятность отказа государств от выполнения сделки остаётся низкой. Все выучили уроки прошлых лет, которые вели к обрушению цен. Поэтому представители ОПЕК+ продолжат действовать максимально предсказуемо. Скорее всего, страны достигнут соглашения уже в августе», — предположил в беседе с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

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Помимо этого, определённое давление на российскую валюту оказывает дивидендный сезон. Об этом RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Как объяснил эксперт, сейчас большинство крупных компаний выплачивают дивиденды своим акционерам. В свою очередь, держатели ценных бумаг переводят полученную прибыль из российской валюты в иностранную.

«Между тем влияние неопределённости на рынке нефти и дивидендного сезона на российскую валюту уже в ближайший месяц должно сойти на нет. В то же время мы видим, что из-за ситуации с пандемией многие инвесторы сейчас выводят деньги из рисковых активов, включая рубль. Вероятно, эта тенденция сохранится до конца лета», — добавил Вайсберг.

Кроме того, игроки валютного рынка могли негативно отреагировать на последние данные по инфляции в России, считает Анна Зайцева. Так, согласно опубликованной накануне статистике Росстата, в июне 2021 года потребительские цены в стране выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень инфляции стал самым высоким за последние пять лет.

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«Также нельзя не выделить рост геополитических рисков в связи с ситуацией на афгано-таджикской границе. Согласно заявлениям главы МИД России Сергея Лаврова, в случае нападения на Таджикистан из Афганистана ОДКБ может предпринять ответные меры», — добавила Анна Зайцева.

Вместе с тем, как полагают аналитики, уже в ближайшее время рубль может получить значимую поддержку со стороны Банка России. По мнению опрошенных специалистов, на заседании в июле ЦБ может вновь повысить ключевую ставку для сдерживания инфляции. При этом такая политика регулятора традиционно делает более прибыльными вложения в российские долговые облигации и тем самым повышает привлекательность рубля для инвесторов.

В этих условиях эксперты не ожидают резких колебаний на валютном рынке в ближайшее время. Как предположил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, до конца июля курс доллара будет находиться в диапазоне 74—77 рублей, а курс евро — вблизи 88—91 рубля. В то же время, согласно прогнозу Анны Зайцевой, в течение следующих трёх месяцев курс доллара удержится в коридоре 71—75 рублей, а до конца года может опускаться к отметке 69 рублей.