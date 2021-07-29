С оглядкой на Китай: почему в США не планируют бороться с инфляцией с помощью повышения ставок

По словам главы ФРС США Джерома Пауэлла, американский регулятор пока не собирается повышать процентную ставку для сдерживания инфляции в стране. В июне темпы роста потребительских цен в Штатах достигли максимальной отметки с 2008 года. В самом Федрезерве такое явление считают временным и не требующим ужесточения монетарной политики. В то же время специалисты не исключают, что инфляция в США может носить более устойчивый характер. Тем не менее повышение ставки для сдерживания цен может замедлить рост американского ВВП или же вовсе обернуться новым кризисом. В этих условиях Штаты могут уступить Китаю глобальное экономическое лидерство, считают аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) США не планирует поднимать процентную ставку даже в условиях растущей инфляции. Об этом во время пресс-конференции заявил глава американского регулятора Джером Пауэлл.

«Сейчас не время думать о повышении процентных ставок. В данный момент мы анализируем программу приобретения активов и оцениваем, как будет лучше для экономики и насколько мы близки к реальному прогрессу, чтобы затем перейти к сокращению денежных вливаний», — отметил Пауэлл.

Для поддержки экономики Штатов в период пандемии Федрезерв в начале весны 2020 года снизил процентную ставку до 0—0,25% годовых и объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и помочь нарастить темпы роста ВВП.

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Хотя уровень активности в США начал восстанавливаться, вливания больших объёмов денег в экономику привели к рекордному разгону инфляции в стране. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В период карантина власти США оказали огромную финансовую поддержку населению и пострадавшим отраслям на триллионы долларов. Неудивительно, что из-за роста госрасходов и работы печатного станка ФРС инфляция в стране начала ускоряться», — пояснила Мильчакова.

Так, в июне 2021 года потребительские цены в Штатах выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за последние 13 лет. Об этом свидетельствуют данные американского Минтруда.

По словам Джерома Пауэлла, наблюдаемый всплеск инфляции — временный. Так, в среднесрочной перспективе темпы роста цен должны снизиться, хотя «пока что сложно сказать, когда именно это произойдёт», подчеркнул глава Федрезерва. В то же время опрошенные RT специалисты не исключают, что инфляция в Штатах может носить более устойчивый характер.

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«Не прошло и года после кризисных событий, а уровень занятости в США уже находится на естественном уровне. Это говорит о том, что экономике расти дальше просто некуда. Таким образом, получается, что в основе всплеска инфляции в США лежат не просто разовые, а устойчивые циклические факторы роста издержек рабочей силы из-за её недостаточности», — рассказал RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Отметим, что одним из традиционных экономических механизмов для замедления инфляции является повышение ставки в стране. Такие действия монетарных властей приводят к увеличению процентов по вкладам и всем категориям займов. В результате рост потребительского кредитования притормаживается, а люди начинают активнее хранить деньги на депозитах. Всё это в конечном итоге позволяет охладить потребительский спрос и сдержать рост цен.

Тем не менее повышение процентных ставок может привести к увеличению доли «плохих» долгов и просрочек по кредитам, считает Наталья Мильчакова. Более того, ужесточение монетарной политики ФРС рискует обернуться новым кризисом для экономики страны.

«Можно также вспомнить, что кризисы в экономике США и мировой экономике в 2008 и 2015 годах начинались как раз с повышения процентных ставок ФРС. Именно поэтому Федрезерв сейчас не торопится с резкими движениями, да и для администрации Байдена новый кризис был бы некстати», — подчеркнула аналитик.

Кроме того, отказ от повышения ставки для борьбы с инфляцией отчасти может быть связан и с политическими причинами, считает Александр Розман. По его словам, в случае ужесточения монетарной политики в Штатах и, соответственно, торможения американской экономики США могут уступить свои позиции Китаю на международной арене.

«По самым оптимистичным для США сценариям, экономика Китая к 2028—2030 году обгонит по размеру американскую и станет крупнейшей в мире. История говорит нам, что в этом случае, как США в первой половине XX века перехватили мировое лидерство у Британской империи, точно так же и Китай может перехватить глобальное лидерство в начале XXI века. Именно поэтому ФРС до последнего будет тянуть со сворачиванием мягкой монетарной политики, игнорируя высокую инфляцию», — предположил специалист.

Между тем относительно высокий уровень инфляции всё равно будет сдерживать рост ВВП и в первую очередь может ударить по малообеспеченным семьям в Штатах. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«В результате США приносят в жертву ценовую стабильность и сбалансированность бюджета. В проекте американской казны на 2022 год заложен дефицит в размере около $1,8 трлн, и это несмотря на запланированное повышение налогов на прибыль корпораций и повышение налогов для богатых американцев», — отметил эксперт.