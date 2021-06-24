Безлимитный долг: почему Минфин США предупредил об угрозе наступления дефолта в Штатах

Государственный долг США достиг рекордных $28,3 трлн. Показатель начал резко увеличиваться ещё в 2020-м из-за высоких трат американских властей на борьбу с последствиями пандемии. При этом, по словам министра финансов страны Джанет Йеллен, в случае дальнейшего усиления долговой нагрузки Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом. Последствия могут стать катастрофическими для экономики, поэтому властям страны необходимо в очередной раз повысить потолок долга. Впрочем, как полагают специалисты, такое решение позволит лишь отсрочить дефолт в США и дополнительно усилит риски финансового кризиса в долгосрочной перспективе.

С начала 2021 года объём государственного долга США превысил $28,3 трлн. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений. Такие данные содержатся в материалах американского Министерства финансов.

Задолженность правительства Штатов начала стремительно увеличиваться ещё в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Так, с января по декабрь показатель прибавил почти $4,5 трлн, хотя прежде рос не более чем на $1,5 трлн в год.

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Необходимость резко наращивать госдолг возникла в связи с острой нехваткой средств в бюджете США. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Для борьбы с последствиями COVID-19 Вашингтону пришлось значительно увеличить денежные траты. На этом фоне в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) бюджетный дефицит в Штатах вырос более чем в три раза и достиг $3,1 трлн. В свою очередь, за первые восемь месяцев 2021 финансового года расходы американской казны превысили доходы почти на $2,1 трлн.

«Уже сейчас отношение американского госдолга к ВВП страны превышает 100%. В последний раз подобную ситуацию можно было наблюдать ещё в конце Второй мировой войны. Ранее предполагалось, что задолженность правительства Штатов вновь превысит размеры экономики США только к 2030 году, однако пандемия серьёзно ускорила этот процесс», — отметил Деев.

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

Денежный потолок

Примечательно, что ранее конгресс США регулярно устанавливал так называемый потолок госдолга. Речь идёт о лимите государственных заимствований, который правительство не имеет права превысить. Между тем в 2019 году власти страны решили на время полностью отказаться от любых ограничений.

«На данный момент потолок госдолга заморожен до 31 июля 2021 года. После этого Минфин США не сможет привлекать новые денежные средства путём размещения гособлигаций, и в его распоряжении останется денег лишь на несколько месяцев под погашение разных текущих обязательств», — отметил в беседе с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

На этом фоне в ближайшее время американским властям будет необходимо установить новый потолок долга или продлить действующую заморозку. В противном случае Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом. Об этом 23 июня заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По её словам, такая ситуация «будет иметь абсолютно катастрофические экономические последствия».

«Это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев. И это в то время, когда мы всё ещё восстанавливаемся после пандемии», — предупредила Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

AFP

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Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств из-за отсутствия финансовых возможностей. Ранее США сталкивались с такой ситуацией ещё в 1979 году. Тогда власти не смогли своевременно договориться о повышении максимального уровня долга. В конечном итоге лимит был увеличен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму $120 млн. Таким образом, произошедший дефолт оказался техническим — временным.

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«Повышение потолка, как правило, используется в качестве способа давления для проталкивания бюджетных программ. Конгресс шантажирует правительство правом не поднимать потолок госдолга, когда наступает очередная необходимость его повысить», — отметила в разговоре с RT эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

По её мнению, если до 31 июля власти страны не сумеют согласовать повышение лимита или продлить заморозку, в Соединённых Штатах, вероятнее всего, всего вновь наступит технический дефолт. Между тем при длительном отсутствии консенсуса может возникнуть нехватка денег в финансовой системе страны. В результате произойдёт резкое снижение рынка ценных бумаг, считает Холоденко.

Кроме того, в этом случае может быть приостановлена деятельность целого ряда министерств и ведомств. Таким мнением в беседе с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, в первую очередь ситуация негативно скажется на работе системы здравоохранения и социальных служб.

«Учреждения в этих сферах начнут работать по минимуму, что отразится на жизни населения и вызовет недовольство в обществе. Кроме того, отказ платить по обязательствам ослабит репутацию доллара. Позиции американской валюты на мировом рынке начнут слабеть. Возможно, такие крупные заёмщики, как КНР и Япония, сократят финансирование госдолга США», — добавил Абрамов.

На этом фоне опрошенные RT специалисты высоко оценивают вероятность очередного повышения потолка долга в ближайшее время. Впрочем, по мнению экспертов, такая отсрочка дефолта будет только усиливать долгосрочные риски для финансовой системы США.

«Вариантов немного — либо повысить лимит госдолга, либо объявить дефолт, то есть неспособность расплатиться по всем обязательствам на более чем $28 трлн. У Штатов сейчас нет этих денег, и чем дольше будет увеличиваться размер американского госдолга, тем сильнее будет обрушение всей мировой экономики, построенной на долларе», — считает Артём Деев.