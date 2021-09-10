До 6,75% годовых: Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75% годовых. Решение должно сдержать инфляцию в стране, считают специалисты ЦБ. По последним оценкам, темпы роста потребительских цен увеличились до 6,74%. В этих условиях Центробанк допускает возможность повышений ключевой ставки на дальнейших заседаниях. По мнению аналитиков, действия регулятора должны охладить потребительский спрос и тем самым оказать давление на цены. В ближайшее время эксперты ожидают роста процентов по кредитам и депозитам, но при этом видят перспективы для укрепления рубля.

В пятницу, 10 сентября, совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых. Значение стало самым высоким с октября 2019 года.

Своё решение руководство Центробанка объяснило необходимостью сдержать рост потребительских цен. Так, на сегодняшний день инфляция в стране складывается выше прогнозов регулятора, подчеркнули в ЦБ.

«В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как пояснили в Центробанке, потребительский спрос в России устойчиво растёт, а предприятия в целом ряде отраслей пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения цен на свою продукцию. Кроме того, дополнительное давление на бизнес оказывает общее подорожание товаров на мировом рынке, добавили в регуляторе.

«Инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов», — отметили в Центробанке.

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Тем не менее, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнёт замедляться уже в IV квартале 2021 года. Более того, за счёт проводимой регулятором денежно-кредитной политики темпы роста потребительских цен в стране должны замедлиться до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будут находиться вблизи 4%, считают в Банке России.

«Повышение ключевой ставки ЦБ ведёт к росту процентов по депозитам, в результате чего увеличиваются объёмы сбережений. Одновременно растут и ставки по кредитам, что снижает потребление. Таким образом охлаждается спрос, а соответственно, и цены. Кроме того, более высокие ставки способствуют укреплению рубля, что снижает риски инфляции через ослабление курса валюты», — объяснил в разговоре с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 22 октября. При этом в ходе своей второй осенней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь повысить ставку, не исключила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы допускаем возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Целесообразность этих повышений, равно как и длительность дальнейшего сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне, будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и в значительной мере — от баланса рисков для будущей инфляции», — отметила Набиуллина во время пресс-конференции.

Помимо официальных заявлений Эльвиры Набиуллиной, эксперты вновь обратили внимание на брошь председателя ЦБ. Аксессуар уже традиционно воспринимается как своего рода сигнал от главы регулятора.

«На сегодняшнем заседании брошь главы ЦБ — это отдыхающий барс. В прошлый раз мы видели это же животное в прыжке, теперь оно отдыхает, что мы расцениваем как сигнал: Центробанк не спешит, но может всё так же быстро вернуться к активному подавлению инфляции и увереннее повышать ставку», — предположил в интервью RT ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис.

© Пресс-служба ЦБ РФ

Как предположила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, по итогам 2021 года ключевая ставка ЦБ достигнет уровня 7—7,25% годовых. В этих условиях средние проценты по депозитам в стране могут вырасти до 5—6%, считает специалист.

«Средние ставки по кредитам, кроме ипотеки, могут повыситься до 10,5—11,5%. В свою очередь, ставка по ипотеке может вырасти до 8%, так как её рост будет сдержан наличием льготных ипотечных программ», — добавила Мильчакова.

На пользу рублю

По словам опрошенных RT аналитиков, участники финансового рынка высоко оценивали вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Так, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России, поэтому серьёзной реакции рубля не произошло.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,4% — до 72,69 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 86,02 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 11 сентября установлен на уровне 72,76 рубля за доллар и 86,15 рубля за евро.

В долгосрочной перспективе действия Центробанка могут поддержать нацвалюту, считают эксперты. Рост ключевой ставки традиционно повышает привлекательность рублёвых активов и, в частности, облигаций федерального займа (ОФЗ), что позитивно влияет на динамику российской валюты.

«Когда повышается ставка, одновременно увеличивается и ставка заимствования по госбумагам и на наш рынок больше приходит иностранных инвесторов. В итоге это повышает спрос на рубль, что приводит к укреплению валюты», — объяснил в разговоре с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По мнению Натальи Мильчаковой, до конца сентября курсы доллара и евро будут колебаться в широких диапазонах — 72—76 и 85,5—89 рублей соответственно. Между тем Янис Кивкулис не исключает вероятность снижения показателей в ближайшие три месяца до 70 рублей за доллар и 83,5 рубля за евро.