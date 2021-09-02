«Ожидаем, что цены стабилизируются к концу года»: глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко об ипотеке и ситуации на рынке жилья

По итогам 2021 года российские банки могут выдать порядка 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,9—5 трлн рублей. При этом цены на жильё в стране должны стабилизироваться и выйти на уровень инфляции за счёт балансировки спроса и предложения на рынке недвижимости. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях Восточного экономического форума рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, одной из ключевых мер поддержки россиян должно стать расширение условий программы «Семейная ипотека», темпы выдачи которой могут вырасти вдвое уже в 2022 году. Помимо этого, Мутко оценил, как именно повышение ключевой ставки ЦБ может отразиться на процентах по жилищным кредитам.

— За первые семь месяцев текущего года в России было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей. Есть ли сейчас понимание, на какой объём выдачи ипотеки мы можем выйти по итогам всего 2021 года?

— В этом году у нас была скорректирована льготная ипотечная программа под 6,5% годовых. Это было необходимо, поскольку на фоне действия инициативы цены на жильё заметно выросли, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

В то же время были внесены изменения в программу «Семейная ипотека», что позволило сохранить льготные условия для ряда граждан. Такая трансформация позволит одновременно стабилизировать цены в регионах, где высокими темпами дорожали квартиры, и оставит населению возможность получить заём на выгодных условиях.

В этих условиях мы ожидаем, что спрос скоро вернётся в нормальное русло. В свою очередь, объём выдачи ипотеки, по нашим оценкам, в текущем году будет приблизительно на том же уровне, что и в 2020-м. То есть может быть выдано 1,7—1,8 млн кредитов на общую сумму 4,9—5 трлн рублей.

— Программа льготной ипотеки, о которой вы уже упомянули, была продлена до 1 июля 2022 года. Стоит ли ожидать, что инициатива станет постоянной мерой поддержки населения и строительного бизнеса?

— Программа будет функционировать до тех пор, пока мы не вернёмся к нормальной ситуации по инфляции. То есть инфляция должна вернуться к целевой отметке 4%. Тогда инициативу можно будет пересмотреть.

Виталий Мутко о программе льготной ипотеки

В целом отмечу, что государство должно заниматься системными мерами поддержки. Мы видим, что семьи получили серьёзную помощь в виде льготной ипотеки под 6% годовых при рождении первенца. Более того, после рождения третьего ребёнка семья может получить от государства 450 тыс. рублей на то, чтобы погасить часть ипотеки или потратить деньги на первоначальный взнос.

Также до 2024 года действует «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Благодаря инициативе в регионе за первую половину 2021-го было введено 970 тыс. кв. м жилья, что на 70% больше показателей прошлого года.

— В 2020 году цены на жильё в России выросли в среднем на 12%, а в некоторых регионах стоимость квадратного метра поднялась на 20—30%. Как цены могут измениться по итогам текущего года?

— Мы видим, что объём вывода жилья на рынке заметно растёт, и сейчас некоторые застройщики, например в Москве и Санкт-Петербурге, начинают применять дисконтные программы. В то же время сильного субсидированного спроса на первичном рынке, как в прошлом году, уже нет.

На этом фоне мы ожидаем, что спрос и предложение на рынке жилья сбалансируются, цены стабилизируются к концу года, и рассчитываем, что они выйдут на уровень инфляции.

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Нам, в свою очередь, нельзя останавливаться, и мы ведём активную работу в этой сфере: выводим новые проекты, создаём инфраструктурное меню на строительство жилья, стараемся снимать административные барьеры. Также будут приниматься меры по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Часть девелоперов могут уйти на этот рынок, что дополнительно стабилизирует спрос и цены на недвижимость.

— Как, на ваш взгляд, продление и расширение условий льготной семейной ипотеки может отразиться на темпах выдачи жилищных кредитов в России?

— Мы ожидаем, что по программе будет выдаваться примерно 100 тыс. кредитов в год. Очень рассчитываем на инициативу: за последний месяц на неё пришлось 7 тыс. жилищных ссуд, что почти в полтора-два раза больше, чем в предыдущие месяцы. При этом некоторые банки выдают такие кредиты под более низкий процент, чем значится в инициативе. Это прекрасная поддержка семей.

По мере роста информированности населения о программе мы ожидаем, что средняя выдача по программе «Семейная ипотека» вырастет с 6—7 тыс. в месяц до 12—15 тыс. В годовом выражении это означает, что в год улучшать жилищные условия смогут 160—180 тыс. семей вместо 70—80 тыс. Такие результаты мы прогнозируем по итогам 2022 года.

В то же время сейчас около 40% населения в России не могут позволить себе взять ипотеку, даже если бы ставка была 0% годовых. Они просто не располагают соответствующими доходами. Поэтому мы думаем о выводе на рынок специализированного арендного жилья и планируем запускать подобные проекты.

Так, на полях ВЭФ мы собираемся подписать с Магаданом и Сахалином соглашения о строительстве таких объектов. Благодаря инициативе россияне не должны будут искать средства на первоначальный взнос на ипотеку, а смогут платить лишь ежемесячную аренду. Она должна быть доступной. Человек не должен тратить на оплату жилья больше 30% своего бюджета.

— С начала года Центробанк в рамках борьбы с инфляцией уверенно повышает ключевую ставку и уже поднял её до 6,5% годовых. Как в этих условиях могут измениться ипотечные ставки по итогам года?

— Рыночная ставка по жилищным кредитам сейчас составляет около 8,2—8,3% годовых. Думаю, к концу года она вырастет до 8,5% годовых.

Виталий Мутко об изменении ставок по ипотеке

Всё будет зависеть от того, какие решения по ключевой ставке примет Центробанк до конца года. В то же время льготные программы будут функционировать в прежнем формате и повышение ставки ЦБ на них никак не повлияет.

— В России за июль 2021 года было введено 7,44 млн кв. м жилья, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Какой объём жилья может быть введён в эксплуатацию по итогам года?

— По итогу 2021 года мы прогнозируем неплохие результаты — 84—85 млн кв. м будет введено в эксплуатацию. Следующий год будет сложнее для застройщиков: все объекты, на которые в 2018—2019 годы были выданы разрешения, будут уже выкуплены клиентами, поэтому ввода будет меньше, но достаточно для покрытия спроса.