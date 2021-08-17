До конца 2023 года: правительство продлило программу льготной семейной ипотеки

Правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Ранее власти расширили число участников программы: кредит под 6% годовых могут получить в том числе семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. По словам опрошенных RT экспертов, нововведения позволят улучшить жилищные условия россиян с детьми и ускорить восстановление строительной отрасли.

Правительство продлило срок действия программы льготной семейной ипотеки под 6% годовых. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — заявил Мишустин.

Как добавил глава правительства, льготные условия будут действовать на протяжении всего срока займа. Для обеспечения инициативы власти дополнительно направят порядка 1,7 трлн рублей.

Отметим, что расширить условия получения жилищных ссуд для россиян с детьми поручил президент России Владимир Путин. Ранее в рамках инициативы семьи с двумя и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могли оформить жилищный кредит по сниженной ставке 6% годовых. С 1 июля такая возможность появилась и у родителей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го.

«Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей, и 6 млн рублей — для всех других субъектов Федерации», — заявил Владимир Путин во время выступления на Международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По данным «ДОМ.РФ», в период с января по июль 2021 года россияне взяли более 32,2 тыс. льготных кредитов в рамках инициативы. При этом общая сумма выданных кредитов превысила 104,6 млн рублей. Лидерами по количеству полученных ссуд стали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Расширение программы и увеличение сроков её действия позволит кратно нарастить число ежегодно предоставляемых займов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического направления департамента AMarkets Артём Деев.

«На практике расширение условий льготной семейной ипотеки произошло ещё в июле. После этого банки зафиксировали рост выдачи кредитов в рамках инициативы в полтора раза, что и стало причиной продления программы. Благодаря данной мере граждане с детьми получили дополнительную возможность купить недвижимость и решить жилищный вопрос. Причём по льготной ставке россияне могут купить не только квартиру, но и дом с землёй», — подчеркнул эксперт.

По словам специалистов, россияне с детьми могут дополнительно сэкономить на выплатах по кредиту за счёт действия мер по поддержке молодых семей. Напомним, что в 2020 году власти расширили программу материнского капитала. Так, с 1 января 2021 года семьи получили право на получение 484 тыс. рублей при появлении первенца, а выплаты за рождение второго ребёнка были повышены до 639 тыс. рублей.

«Помимо предоставления средств за рождение первого и второго детей, при появлении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, многодетные родители имеют возможность направить свыше 1,5 млн рублей на выплаты по жилищной ссуде. Власти предпринимают активные меры, что помочь молодым семьям обзавестись собственным жильём», — отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Между тем увеличение числа участников льготной программы жилищного кредитования послужит дополнительным стимулом для ускоренного восстановления строительной отрасли от последствий пандемии. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Условия инициативы стали доступнее для россиян, поэтому спрос на недвижимость увеличится, что позволит застройщикам построить и реализовать больше недвижимости. Постоянное возведение объектов требует инструментов и сырья, в итоге работой и заработком будут обеспечены сотрудники смежные отраслей», — добавил аналитик.

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Примечательно, что на фоне сохранения интереса россиян к квадратным метрам специалисты не ожидают существенного повышения цен на жильё в среднесрочной перспективе. По словам Артёма Деева, в прошлом году стоимость квартир выросла примерно на 20% в ряде регионов, а застройщики начали активно возводить жильё, чтобы максимально заработать на ажиотажном спросе.

«Теперь крупные девелоперы пытаются вывести на продажу максимальное количество жилья, чтобы успеть продать его по выгодным для себя условиям. Впрочем, продолжение данной тенденции рискует обернуться затовариванием рынка. В итоге уже сейчас происходит заметное снижение темпов удорожания квадратного метра в России», — заключил аналитик.