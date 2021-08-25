По льготной ставке: правительство продлило программу семейной ипотеки до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года. Оформить жилищный кредит под 6% годовых могут россияне с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам возмещает государство. Всего на эти цели власти планируют направить 1,7 трлн рублей. По мнению экспертов, инициатива позволит большему числу молодых родителей улучшить жилищные условия. Кроме того, аналитики прогнозируют рост темпов строительства. Как при этом могут измениться цены на недвижимость в России — в материале RT.

Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении кабмина.

Как ранее отмечал Мишустин, сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство. В рамках программы размер первоначального взноса составляет 15% от стоимости жилья. При этом максимальная сумма кредита зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн.

По словам российского премьера, продление инициативы позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё. Решение властей также должно поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на необходимые людям товары и услуги — «от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей», уверен председатель правительства.

Для обеспечения принятых изменений в программу власти более чем в два раза увеличат лимит средств на выдачу кредитов. Таким образом, всего на реализацию инициативы планируется направить 1,7 трлн рублей.

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Расширить условия программы льготной семейной ипотеки поручил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Первоначально оформить жилищный кредит по сниженной ставке 6% годовых могли россияне с двумя и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года. С 1 июля 2021-го такая возможность появилась и у родителей с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018-го.

Всего с начала 2021 года по программе «Семейная ипотека» россияне оформили почти 33,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму свыше 108,4 млрд рублей. Наибольшей популярностью инициатива пользуется среди жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

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Как полагают специалисты организации, распространение семейной ипотеки на рождение первенцев удвоит выдачу таких кредитов в 2022 году. Кроме того, инициатива положительно отразится на общей демографической ситуации в стране, уверены аналитики.

«Стеснённые жилищные условия являются одним из главных барьеров при принятии семьями решения о рождении ребёнка. Возможность взять льготную ипотеку при рождении уже первенца станет для многих молодых семей стимулом не откладывать рождение ребёнка на потом. При этом раннее рождение первого ребёнка повышает вероятность рождения и последующих детей», — говорится в обзоре «ДОМ.РФ».

От расширения условий семейной ипотеки в первую очередь выиграют молодые семьи, которые смогут оформить кредит или рефинансировать уже имеющийся заём по сниженной процентной ставке. Об этом в разговоре с RT рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Рефинансировать можно ипотеку, взятую ещё до рождения детей. То есть, если семья купила квартиру, предположим, в 2017 году, а после 1 января 2018-го родился ребёнок, родители могут обратиться в банк и рефинансировать действующий кредит по льготной процентной ставке», — отметила специалист.

Хотя максимальная ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, реальный процент зачастую бывает ниже, добавила Полина Гусятникова. По её словам, всё зависит от программы в конкретном банке, куда обращается семья. Отметим, что, согласно оценке «ДОМ.РФ», в среднем по России кредитные организации сейчас выдают жилищные кредиты в рамках семейной ипотеки под 5% годовых.

Полная застройка

В целом расширение программы льготной семейной ипотеки позволит не только улучшить родителям жилищные условия, но и позитивно скажется на темпах строительства. Таким мнением в интервью RT поделился заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

«Продление семейной ипотеки поддержит спрос на рынке первичного жилья, причём не только в отношении покупки квартир, но и малоэтажного строительства. Льготные программы поддерживают и стимулируют спрос на недвижимость в стране — чем лучше условия по кредитам, тем больше жилья продаётся, тем больше строится», — пояснил специалист.

При этом эксперт не ожидает серьёзного повышения цен на недвижимость в обозримой перспективе. По его словам, наблюдаемое сейчас подорожание жилья во многом связано с ростом затрат застройщиков на фоне увеличения стоимости стройматериалов и услуг логистики. Впрочем, наблюдаемая тенденция может быть временной, и рост цен на квадратные метры в скором времени прекратится, не исключает Баранчик.

Похожей оценки придерживается и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Как отметил аналитик в разговоре с RT, пик цен на недвижимость был пройден весной, а до конца года стоимость жилья может в среднем опуститься на 3—5%.