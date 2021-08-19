На своих берегах: спрос на курортную недвижимость в России за два года вырос более чем на 70%

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Ксения Чемоданова
За последние два года спрос на недвижимость на морских курортах России вырос в 1,7 раза. Одновременно интерес граждан к длительной аренде квартир на море увеличился в 2,2 раза. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору жилья. Позитивную динамику на рынке эксперты связывают с последствиями пандемии коронавируса, рекордным снижением ставок по ипотеке и желанием выгодно вложить деньги.
На своих берегах: спрос на курортную недвижимость в России за два года вырос более чем на 70%
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

С января по июль 2021 года спрос на покупку недвижимости на морских курортах России вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Одновременно интерес граждан к длительной аренде такого жилья увеличился в 2,2 раза. Об этом RT рассказали специалисты аналитического центра ЦИАН.

«При этом в среднем по стране за два года спрос на покупку жилья вырос всего на 37%, а на долговременную аренду — на 41%», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического центра организации Алексей Попов. 

Похожую динамику фиксируют и аналитики «Авито Недвижимость». По словам руководителя направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, чаще всего россияне предпочитают арендовать жильё на побережье Краснодарского Края, в Крыму, а также в Калининградской области. 

«При этом, если россияне нацелены на покупку жилья на море, то в основном они интересуются квартирами на вторичном рынке. За последние два года потребительская активность граждан к таким квартирам в Краснодарском крае увеличилась в два раза, в Крыму — в 1,7 раза, а в Калининградской области — на 28%» , — отметил собеседник RT.

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Одной из главных причин наблюдаемой динамики стала пандемия коронавируса. Такое мнение в беседе с RT выразил член Гильдии риэлторов Москвы Евгений Коноплев. По словам эксперта, на фоне карантинных ограничений и частично закрытых внешних границ россияне всё чаще стали задумываться о приобретении собственного жилья в шаговой доступности от моря. 

«Пандемия поменяла привычный уклад жизни россиян. Часть граждан в прошлом году не смогли отправиться на летний отдых в зарубежные и российские отели, поэтому задумались о покупке собственного жилья на отечественных морских курортах. При этом некоторые клиенты рассматривают квартиры в том же Сочи в качестве постоянного места отпуска, в том числе в зимнее время», — пояснил аналитик. 

Помимо этого, высокий интерес россиян к покупке и аренде курортной недвижимости связан с вопросами безопасности и комфорта. Об этом в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В мире ещё сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка, а внешние границы могут в любой момент закрыться. Поэтому россияне зачастую боятся застрять в чужой стране без денег и возможности вернуться на родину. В то же время аренда жилья на длительный срок, особенно большими компаниями — это способ удешевления проживания на море при сохранении комфортных условий отдыха», — пояснил эксперт. 

  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

По словам аналитиков, спрос на жильё на морских курортах отчасти подстегнули рекордно низкие ипотечные ставки. Напомним, в 2020 году Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% годовых — самого низкого уровня за весь постсоветский период. На этом фоне в июне 2021-го средняя ставка по выданным ипотечным кредитам опустилась до 7,07% годовых — до минимального значения за всё время наблюдений. 

«Снижение затрат на обслуживание кредитов оказало позитивный эффект на рынок недвижимости. В итоге многие покупатели, которые откладывали дорогостоящую покупку до лучших времён, решили потратить деньги на квадратные метры в различных регионах России, включая морские курорты», — подчеркнул Евгений Коноплев. 

Кроме того, растущий спрос на курортную недвижимость в последние два года мог быть связан с низкими процентными ставками по банковским вкладам и депозитам, которые заметно просели в пандемию, полагают эксперты.

«Поэтому часть граждан переложила деньги из банков в недвижимость в курортных городах. Россияне понимают, что ввиду карантинных ограничений другие страны могут ещё долго оставаться закрытыми для путешественников, поэтому спрос на отпуск внутри страны должен сохраниться на высоком уровне», — рассказал RT руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 

Дополнительным драйвером роста интереса граждан к квартирам на российских курортах может стать наметившийся тренд на постоянную удалённую занятость, считает Алексей Попов. По его словам, если до 2020 года на «тёплую зимовку» в Юго-Восточной Азии отправлялись в основном фрилансеры и некоторые IT-специалисты, то теперь такой тип занятости стал доступен гораздо большему числу офисных работников. 

«При этом возможности уехать из России, к примеру, на несколько месяцев  до сих пор остаются крайне ограниченными. В такой ситуации недвижимость в Краснодарском крае, Крыму и даже в Калининградской области, где зимой «европейский» климат с почти гарантированным отсутствием сильных морозов, представляется интересным решением жилищного вопроса», — заключил эксперт. 

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