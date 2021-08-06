Бархатный сезон: куда россияне планируют отправиться отдыхать осенью

Более 90% россиян, планирующих отдых осенью, собираются путешествовать внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT специалистов. Среди наиболее популярных направлений — Сочи, Симферополь и Москва. Высокий спрос на поездки по России аналитики объясняют в том числе действием программы туристического кешбэка. В то же время постепенное открытие зарубежных курортов подогревает интерес путешественников к отдыху за границей, отмечают участники рынка.

Осенью 2021 года большинство россиян планируют провести отпуск внутри страны. Об этом RT рассказали представители сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. По данным организации, 91,7% клиентов забронировали места на авиарейсы по России в период с сентября по ноябрь, а остальные купили билеты на зарубежные направления.

Среди российских городов наибольшей популярностью в бархатный сезон пользуются Сочи (с долей бронирования 19,4%), Симферополь (15,4%) и Москва (12,7%). Помимо этого, в рейтинг востребованных направлений входят Анапа (7,4%) и Санкт-Петербург (6,3%). Такие данные RT предоставил сервис поездок и путешествий Туту.ру.

«Средний чек за перелёт по России на первую половину осени по уже оформленным билетам составляет около 8 тыс. рублей в одну сторону. По сравнению с прошлым годом показатель пока ниже на 7%», — отметили в пресс-службе компании.

В бархатный сезон россияне чаще всего отдают предпочтение трёхзвёздочным отелям, на которые приходится половина всех бронирований. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Около 15—20% в общей структуре купленных туров составляют четырёх- и пятизвёздочные гостиницы, остальное — бюджетные отели без звёзд. Пляжные поездки остаются в лидерах спроса, так как в начале осени ещё наблюдается комфортная погода и можно полноценно купаться на наших морских курортах», — отметил эксперт.

Традиционно осенью цены на туры ниже, чем летом, что побуждает некоторых россиян планировать отпуск на более поздний период, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, по ряду направлений поездка осенью может обойтись на 50% дешевле, чем аналогичный тур в июле — августе.

«Например, в Краснодарский край стоимость путешествия с датой начала тура в этом месяце уже снизилась на 20%, а в сентябре путёвки могут стать ещё доступнее. При этом россияне активно интересуются не только пляжными направлениями: есть бронирования на экскурсионные поездки в Калининград, Санкт-Петербург и другие города, богатые на достопримечательности. Более того, в этом сезоне стали популярны речные круизы», — подчеркнул собеседник RT.

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Как полагают аналитики, отчасти высокий спрос граждан на поездки по России в осенние месяцы стимулирует программа туристического кешбэка. По условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Продолжительность тура при этом должна составлять не менее двух ночей.

С 16 июня стартовал новый этап программы. По его правилам, до 31 августа граждане могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью поехать в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. Между тем в речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и вплоть до окончания навигации.

«По различным оценкам, акция кешбэка помогла повысить продажи туроператоров на 25—50% в зависимости от направлений. Такое стимулирование внутреннего спроса не только стало реальной мерой, за счёт которой россияне смогли снизить стоимость отдыха по популярным маршрутам, но и ускорило восстановление туротрасли. В целом отрасль по ряду показателей уже вернулась к значениям 2019 года», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

РИА Новости

© Артур Лебедев

Согласно оценке OneTwoTrip, среди зарубежных направлений в осенние месяцы россияне в первую очередь планируют посетить Турцию (доля бронирований 19,8%). Далее следуют Армения (17%), Греция (7,5%), Черногория (5,4%), Киргизия (5,2%), Молдавия (4,6%) и Кипр (3,9%).

На сегодняшний день несколько десятков стран уже заявили об открытии границ и готовности принимать российских туристов, свидетельствуют данные АТОР. В первую очередь речь идёт о государствах Ближнего Востока, Южной Европы, Латинской Америки и Северной Африки, отметил Дмитрий Горин.

«За счёт возобновления чартерных рейсов в Турцию этим летом на данное направление был зафиксирован рекордный спрос. Также средиземноморские курорты Хорватии и Греции принимают достаточно много туристов из России. Впрочем, поздней осенью мы ожидаем смещения интереса путешественников в страны с тёплой погодой в зимнее время, которые постепенно открываются для иностранных гостей», — заявил эксперт.

Напомним, что с 9 августа Россия заявила о возобновлении авиасообщения с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, а также морскими курортами Египта. Рейсы в арабскую республику будут осуществляться по пять раз в неделю.

«Восстановление выездного туризма в ближайшее время будет зависеть от объёма чартерных перевозок в уже отрытые страны. Увеличение количества рейсов позволит сократить стоимость пакетного тура, что позитивно скажется на спросе. Россияне соскучились по зарубежным поездкам и готовы путешествовать по миру, соблюдая все меры предосторожности», — заключил Горин.