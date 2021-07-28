До конца августа: Ростуризм продлил сроки продажи туров по России с кешбэком

Ростуризм решил продлить сроки продажи туров с кешбэком по России ещё на один месяц — до 31 августа. Таким образом, у туристов появится дополнительное время для планирования поездок на осенне-зимний период, пояснили в ведомстве. Отправиться в путешествие по стране и получить компенсацию в размере 20% от стоимости путёвки можно будет с 1 октября по 24 декабря. По словам экспертов, инициатива позволит ускорить восстановление российского туризма в целом и будет способствовать оживлению экономик регионов. При этом сами россияне смогут существенно сэкономить на отдыхе, отмечают специалисты.

Россияне смогут приобрести туры по стране с кешбэком до конца лета. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в Ростуризме. Как напомнила глава ведомства Зарина Догузова, новый этап программы возврата денег за поездки по России стартовал ещё 16 июня. При этом купить путёвку первоначально можно было до 31 июля.

«Выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», — заявила Догузова.

По её словам, в рамках текущего этапа программы кешбэка граждане могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью поехать в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. Между тем в речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и вплоть до окончания навигации.

В рамках инициативы туристы могут вернуть 20% стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Продолжительность тура при этом должна составлять не менее двух ночей.

«За время действия программы с прошлого года ей воспользовались более 2 млн человек, которые купили туры и проживание на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей», — рассказали в Ростуризме.

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До 2024 года правительство планирует выделять на программу кешбэка по 5 млрд рублей ежегодно. Такие инвестиции позволят качественно поддержать туристическую отрасль, особенно в период восстановления от последствий пандемии. Об этом RT рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«В целом акция уже хорошо себя показала, но её пролонгация позволит раздвинуть крылья сезона. В октябре ещё есть спрос на российские морские курорты, но уже стартует сезон экскурсионных туров и начинаются школьные каникулы. Таким образом, продление окна продаж позволяет туристам не спеша сделать выбор, а операторам — принять больше путешественников в осенне-зимний период», — объяснил Горин.

По словам экспертов, инициатива положительно сказывается на ряде смежных отраслей и экономиках регионов. Так, в программе принимают участие порядка 3 тыс. партнёров: отели, агрегаторы и туроператоры, которые получают дополнительную прибыль. На этом фоне у субъектов страны будет больше стимулов для наращивания спроса на туристические услуги и популяризации своих курортов среди населения. Таким мнением с RT поделился эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Если исходить из параметров оборота российской сферы туризма в предыдущие годы, то можно ожидать, что программа кешбэка добавит к росту отрасли в этом году примерно 0,7—1 процентных пунктов за счёт создания дополнительного спроса на 35—36 млрд рублей. Что касается отдельного влияния продления туристического кешбэка ещё на месяц, то эта инициатива может принести около 0,2 процентного пункта роста оборота всей отрасли», — отметил специалист.

РИА Новости

© Андрей Варенков

Как рассказали RT в сервисе поездок и путешествий Туту.ру, в настоящий момент россияне наиболее активно покупают билеты до морских курортов — Симферополя, Сочи, Анапы и Геленджика. Доля этих четырёх направлений в общем пассажиропотоке сейчас составляет почти 29%. Кроме того, в топ популярных маршрутов вошли рейсы из Москвы в Горно-Алтайск, число бронирований по которым выросло в 12 раз по сравнению с докризисным 2019 годом.

При этом средний чек за перелёт по России сейчас составляет около 5,6 тыс. рублей в одну сторону на человека, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные RT предоставили специалисты сервиса для планирований путешествий OneTwoTrip.

Как подчеркнул Дмитрий Горин, традиционно в осенний период цены на туры ниже, чем в летний сезон. В свою очередь, программа кешбэка поможет гражданам дополнительно сэкономить.

«Таким образом, поездка осенью с учётом акции кешбэка может обойтись на 50% дешевле, чем аналогичный тур в июле — августе. При этом можно поехать как на юг, так и забронировать отель в Казани, Пскове или других экскурсионных городах страны. Есть категории туристов, которые специально ждут старта нового этапа кешбэка и таким образом рассчитывают отпуск, чтобы отдохнуть на выгодных условиях», — заключил Горин.