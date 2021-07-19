«По специальному тарифу»: Мишустин утвердил программу льготных авиабилетов для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил уже в августе 2021-го запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми. Путешествовать со скидкой можно будет по 46 межрегиональным маршрутам. Согласно оценке властей, за год услугой смогут воспользоваться не менее 50 тыс. граждан. Государство будет компенсировать авиакомпаниям разницу между обычными и льготными билетами и выделит для этого 1,35 млрд рублей. По мнению экспертов, за счёт действия инициативы многие россияне смогут сэкономить на отдыхе, а восстановление авиационной отрасли может дополнительно ускориться.

Уже в августе 2021 года российские семьи с детьми смогут покупать авиабилеты по специальным сниженным тарифам на некоторых направлениях. Соответствующую программу субсидирования перевозчиков утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», — заявил премьер на совещании со своими заместителями.

Как уточнил Мишустин, субсидировать перелёты планируется по 46 межрегиональным маршрутам. В перечень, например, вошли такие направления, как Нижний Новгород, Казань, Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Мурманск, Иркутск и Новосибирск.

Согласно постановлению кабмина, стоимость полёта со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Для получения льготы необходимо будет купить билеты в рамках так называемой семейной поездки — одновременно на ребёнка до 18 лет и на взрослого, который его сопровождает.

По оценке властей, за год воспользоваться перелётами по спецтарифу смогут не менее 50 тыс. пассажиров. При этом разницу между обычными и льготными билетами авиакомпаниям будет возмещать государство. Всего на эти цели правительство в 2021 году выделит из бюджета 1,35 млрд рублей.

«Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу», — поручил Мишустин.

РИА Новости

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Примечательно, что инициатива правительства не затрагивает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Крым и на курорты Краснодарского края. Как пояснил в разговоре с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, субсидии в первую очередь направлены на стимулирование поездок по направлениям, где спрос остаётся недостаточно высоким.

«Инициатива серьёзно поддержит туризм в регионах России. При этом для самих граждан это, конечно, сокращение расходов. Хотя размер скидки будет зависеть от направления перелёта, на родителя с ребёнком в любом случае складывается очень значительная экономия», — добавил Гойхман.

За счёт действия принятой программы авиаперелёты по России могут в среднем подешеветь на 2,2—2,7 тыс. рублей. Такой оценкой в беседе с RT поделился официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Цены на билеты сейчас остаются вполне комфортными, а дополнительная скидка позволит семьям с невысокими доходами увереннее пользоваться услугами авиакомпаний. Для семьи из четырёх человек экономия транспортных расходов составит порядка 20 тыс. рублей при перелёте туда и обратно», — отметил Лобода.

По его мнению, на фоне ускорившейся инфляции в России спрос на льготные авиабилеты «будет мгновенным и очень высоким». Похожей оценки придерживаются аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«Россияне очень чувствительны к цене, и большинство предпочитает экономичный отдых. Мы видим, что возможность сэкономить всегда вызывает интерес со стороны покупателей. Доказательство тому — программа туристического кешбэка, которая сейчас уже продлена на четвёртый этап, и многие планируют осенние путешествия заранее, чтобы получить скидку», — рассказали RT в пресс-службе компании.

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По мнению Марка Гойхмана, инициатива поддержит и самих авиаперевозчиков. Так, за счёт компенсаций от государства и высокого спроса на перелёты со стороны граждан компании смогут увеличить свои доходы, считает аналитик. На этом фоне специалисты прогнозируют и более уверенные темпы восстановления отрасли.

По последним данным Росавиации, объём пассажирских авиаперевозок по стране восстановился на 76% от докризисного уровня. Так, если в 2019 году с января по июнь авиакомпании перевезли около 57,7 млн пассажиров, то за аналогичный период 2020-го на фоне пандемии показатель упал до 27,8 млн. При этом за первые шесть месяцев 2021-го значение достигло 43,9 млн.

«Вполне вероятно, что новая мера правительства поможет скорее расправить крылья российским авиакомпаниям, а регионам сохранить привлечение туристов. Здесь важен социальный эффект, и он неоценим, поскольку человеческое семейное общение никто не отменял. К тому же зачастую перелёт и отдых жителя европейской части России на Дальнем Востоке или Байкале обходился до недавних времён минимум на 50% дороже отдыха в Турции или Египте», — заключил Андрей Лобода.