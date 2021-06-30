Эффект ограничений: спрос на турпутёвки в Краснодарский край упал втрое по сравнению с началом июня

Продажи туров на курорты Краснодарского края снизились в три раза по сравнению с началом июня после новостей о грядущем усилении карантинных мер в регионе. Более того, около 20% граждан решили вовсе отменить запланированные ранее поездки. Такие данные RT представили туроператоры и участники отрасли. Как полагают специалисты, Краснодарский край рискует недосчитаться около 1 млн потенциальных туристов, а объём финансовых потерь региона может составить 55 млрд рублей. На этом фоне игроки рынка рассчитывают на некоторое смягчение ограничений. Впрочем, спрос на авиабилеты и самостоятельное бронирование отелей по-прежнему остаётся стабильным, отмечают специалисты.

Продажи туров на курорты Краснодарского края упали в несколько раз после решения властей региона усилить карантинные меры. Об этом RT рассказали специалисты туроператора «Дельфин». Услугами компании ежегодно пользуются более 200 тыс. туристов и 7 тыс. турагентств.

«Мы видим, что в настоящий момент количество новых бронирований сократилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. При этом относительно показателей начала июня спрос снизился в три раза», — отметил в разговоре с RT генеральный директор компании Сергей Ромашкин.

Аналогичную статистику фиксируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как рассказала RT исполнительный директор организации Майя Ломидзе, объём продаж турпутёвок уже уменьшился в два-три раза и в ближайшее время может продолжить сокращаться.

Напомним, о введении дополнительных эпидемических ограничений 24 июня объявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его решению с 1 июля гостиницы, пансионаты и санатории региона будут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вакцинацию.

Более того, уже с 1 августа требования планируется ужесточить: так, гостиницы смогут принимать только гостей с сертификатом о вакцинации. Исключение составят лица, имеющие медицинские противопоказания.

Как позже уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся. В то же время необходим будет ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до приезда.

Помимо снижения спроса на покупку туров, участники отрасли отмечают и массовые отмены поездок. Так, по словам Сергея Ромашкина, количество аннуляций уже превысило число новых бронирований.

«По июлю, где будет действовать более мягкий режим въезда, туристы аннулировали до 20% броней. По августу и далее мы ожидаем до 70% аннуляций», — добавил Ромашкин.

Согласно предварительным оценкам АТОР, только в августе за счёт введения ограничений финансовые потери бизнеса в Краснодарском крае могут составить 25—40 млрд рублей. Всего же за последние два месяца лета регион может недосчитаться 40—55 млрд рублей.

Как рассказали RT в Российском союзе туриндустрии (РСТ), карантинные меры в первую очередь рискуют ударить по легальному гостиничному бизнесу в Краснодарском крае. На этом фоне частный сектор может остаться в выигрыше, считают специалисты.

«В масштабах Краснодарского края это обернётся потерей примерно 0,5—1 млн туристов из тех 3 млн, которые должны были заселиться в гостиницы региона. В этих условиях компромиссным решением для сохранения турпотока могло бы стать разрешение заезжать в гостиницы по ПЦР-тестам после 1 августа, а также приравнивание справок о наличии антител к сертификатам о вакцинации и тестам», — предположили в пресс-службе РСТ.

Отметим, что Ростуризм уже обратился к главе Краснодарского края с просьбой смягчить ограничения и продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. Похожие предложения руководству региона направили Роспотребнадзор, АТОР, а также РСТ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Отдыхающие на пляже «Ривьера» в Сочи

РИА Новости

© Артур Лебедев

Падение продаж туристических путёвок в Краснодарский край может быть связано не только с карантинными ограничениями, но и с общей перегруженностью курортов региона. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, на сегодняшний день большинство летних туров уже раскуплено, поэтому спрос начинает снижаться.

«Также свою роль в определённой степени сыграло открытие зарубежных направлений, таких как Турция, Греция, Кипр, Болгария, которые популярны у россиян в качестве мест для пляжного отдыха. Но и они удовлетворяют в основном неисполненный спрос: это те туристы, которые не успели купить путёвки на наши курорты или те, кто намерено ждал открытия этих стран», — добавил Осауленко.

К морю без путёвки

Примечательно, что на фоне падения продаж турпутёвок спрос на перелёты в Краснодарский край практически не изменился. Как рассказали RT в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, объём бронирований авиабилетов на июль за последние несколько дней не снизился, а на август —сократился лишь на 20%.

«Если говорить о запросах на отмену уже совершённых бронирований на июль и август, мы не наблюдаем роста обращений за последние четыре дня. Клиенты в основном только просят разъяснить детали введённых требований для туристов», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Похожую оценку RT представили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». По данным компании, с 24 по 27 июня клиенты покупали билеты на июль — август практически так же активно, как и в предыдущие десять дней. Спрос на перелёты в Сочи сократился не более чем на 4%, а в Анапу и Геленджик — на 10—15%. В то же время продажи авиабилетов в Краснодар, напротив, выросли на 5—6%.

Динамика самостоятельных бронирований отелей россиянами в Краснодарском крае тоже пока не претерпела изменений, отмечают эксперты сервиса Ostrovok.ru. Как пояснили RT в пресс-службе компании, основная доля заездов запланирована на ближайшие полторы-две недели, поэтому пока ещё рано говорить о том, как ограничения повлияют на ситуацию в августе.

«Всплесков отмен пока не заметили — они держатся на привычном для текущего сезона уровне. В июле ведь ещё можно заселяться с результатами ПЦР-теста. Вероятно, основная масса туристов решила, что всё же сдать его и получить соответствующий сертификат проще, чем кардинально менять свои планы на отдых и искать альтернативные направления», — добавили в компании.