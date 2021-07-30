До конца года: Ростуризм назвал сроки восстановления внутреннего туризма

По прогнозу Ростуризма, в 2021 году внутренний туризм в РФ продемонстрирует один из самых высоких темпов восстановления в мире и вернётся к докризисным показателям. Как отмечают в ведомстве, за первые полгода в путешествие по стране уже отправились около 49 млн человек. В числе самых популярных направлений — Москва и Краснодарский край. Позитивную динамику в отрасли эксперты объясняют ослаблением карантинных мер и действием программы туристического кешбэка.

Внутренний туризм вернётся к докризисным значениям по итогам 2021 года. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Ростуризме. Как отметила глава ведомства Зарина Догузова, показатели растут опережающими темпами: ранее прогнозировалось, что в этом году отрасль достигнет только 80% от уровня 2019-го.

«Это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года», — заявила Догузова.

По данным Ростуризма, за первую половину 2021 года в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019-го. Как добавили в ведомстве, в эту статистику вошли туристы, которые бронировали номер в отеле хотя бы на одну ночь. При этом, по оценкам регионов, ещё почти 25 млн россиян путешествовали по стране без остановки в гостиницах. Всего за первую половину 2021 года поездки по России совершили около 49 млн человек.

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Наблюдаемый в настоящий момент высокий спрос на туры на российские курорты во многом связан с более мягкими, чем в других государствах, ограничительными мерами по борьбе с COVID-19. Такое мнение в разговоре с RT выразил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. По его словам, во многих популярных у россиян регионах сейчас есть все возможности для полноценного отдыха.

«Туриндустрия смогла оперативно подстроиться под новые реалии, что позволило сделать пребывание гостей спокойным и безопасным. Главы регионов не принимали необдуманных решений и не закрывали ключевые места отдыха и досуга, как это делали в других странах. На этом фоне российский туристический рынок не только смог быстро оправиться от последствий пандемии, но и привлечь новых гостей», — подчеркнул эксперт.

По данным Ростуризма, Москва лидирует среди регионов по количеству внутренних туристов. Так, доля столицы в общем числе размещённых гостей за первую половину 2021 года составила 18%, хотя в 2019-м этот показатель не превышал 13%. Также в первую десятку по темпам прироста вошли Ростовская область, Алтайский край, Чечня, Кабардино-Балкария, Севастополь и Сахалин.

«Что касается Черноморского побережья России, то по текущей динамике мы видим, что результаты этого года, скорее всего, превзойдут результаты доковидного 2019-го на 10—15%», — добавила Догузова.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Позитивная динамика в отрасли отчасти связана и с действием программы туристического кешбэка, считают опрошенные RT аналитики. Напомним, что в рамках инициативы до конца 2021 года за путешествие по стране граждане могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

С момента старта инициативы ею воспользовались более 2 млн человек, которые приобрели путёвки на сумму около 35,5 млрд рублей, свидетельствует статистика Ростуризма. В настоящее время проходит очередной этап программы, по условиям которого россияне могут купить туры со скидкой на путешествия в осенний период — с 1 октября по 24 декабря.

«Кешбэк 20% для многих путешественников имеет важное значение для принятия решения о проведении отпуска внутри страны. Более того, у части россиян сохранился определённый отложенный спрос ещё с прошлого года из-за переноса поездок многими отдыхающими. Сейчас они реализуют эти потребности преимущественно на отечественных курортах», — отметил в беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Любопытно, что на фоне возросшего интереса граждан к российским курортам цены на авиабилеты по стране остаются ниже, чем до пандемии. Как рассказали RT представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелёт по России в августе составляет 9,1 тыс. рублей в одну сторону на человека, что на 13,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего билетов на последний месяц лета россияне бронируют в Симферополь, Москву, Сочи, Анапу и Санкт-Петербург.

Если говорить о путешествиях в осенний период, то чаще всего граждане покупают билеты в столицу (20% от общего числа бронирований), Сочи (14,7%), Санкт-Петербург (9,7%) и Симферополь (8,4%). Такие данные RT предоставили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Традиционно в осенний период цены на туры ниже, чем в летний сезон. Но и сейчас стоимость туров по России более чем приемлемая и сравнительно меньше, чем была в апреле и мае текущего года, когда была закрыта, например, Турция. Постепенное открытие границ вынуждает отечественный рынок оперативно реагировать и подстраивать ценообразование под текущие реалии», — заключил Александр Осауленко.