Осенний штиль: как могут измениться курсы доллара и евро в сентябре

На первых торгах сентября российская валюта показывает неопределённую динамику по отношению к доллару и евро на Московской бирже. Согласно оценке экспертов, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для рубля могут стать действия Центробанка. Так, очередное повышение ключевой ставки ЦБ способно укрепить нацвалюту, считают аналитики. В то же время внимание игроков рынка будет приковано к динамике цен на нефть и ситуации с пандемией в мире. Кроме того, знаковым ориентиром для рубля, возможно, станут заявления ФРС США. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

В среду, 1 сентября, российская валюта показала неоднозначную динамику во время открытия торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался менее чем на 0,01% — до 73,21 рубля, а курс евро поднимался на 0,08% — до 86,52 рубля.

По мнению опрошенных RT специалистов, в ближайший месяц одним из определяющих факторов для российской валюты могут стать действия Центробанка. В частности, внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ЦБ 10 сентября. Как ожидается, в рамках встречи совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке.

«С высокой вероятностью регулятор ещё раз повысит процентную ставку. Размер повышения будет зависеть от данных по инфляции, которые выйдут накануне заседания. Чем выше будет инфляция в августе, тем более существенным может быть и повышение ставки», — рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Согласно оценке Минэкономразвития, по состоянию на 23 августа годовая инфляция в России ускорилась до 6,68%. В этих условиях Центробанк на сентябрьском заседании может повысить ключевую ставку минимум на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых, считает Наталья Мильчакова.

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Отметим, что рост ключевой ставки, помимо сдерживания инфляции, традиционно повышает привлекательность рублёвых активов и, в частности, облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате может увеличиться приток инвестиций на российский финансовый рынок.

«Таким образом, относительно жёсткая монетарная политика Банка России и обусловленные ею высокие доходности ОФЗ способны привлечь зарубежных инвесторов. Это, в свою очередь, должно оказать поддержку рублю», — объяснил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, игроки валютного рынка продолжат внимательно следить за динамикой мировых цен на нефть. По оценке Натальи Мильчаковой, сохранение котировок выше отметки $70 за баррель должно позитивно влиять на рубль.

Между тем важное значение для нефтяных цен в начале осени будут иметь итоги заседания стран — участниц сделки ОПЕК+. Таким мнением в беседе с RT поделился главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«На заседании вечером 1 сентября страны ОПЕК+ могут отказаться от запланированного ранее наращивания добычи нефти. Это может быть связано опасениями по поводу того, что мировой спрос на энергосырьё пока остаётся недостаточно высоким. Такое решение способствовало бы подорожанию нефти», — считает Гойхман.

В то же время негативное влияние на глобальный энергорынок может оказать ухудшение ситуации с пандемией в мире, не исключает Наталья Мильчакова. По её словам, новая волна роста заболеваемости коронавирусом способна замедлить восстановление мировой экономики. В этом случае, как предполагает аналитик, спрос и цены на нефть могут снизиться, что окажет определённое давление на рубль.

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По мнению специалистов, знаковым событием для российской валюты и мирового финансового рынка в целом может стать заседание ФРС США 21-22 сентября. Как полагают аналитики, по итогам встречи руководство Федрезерва может обозначить сроки изменения действующей монетарной политики.

Напомним, что весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19 американский регулятор снизил процентную ставку почти до нуля запустил программу количественного смягчения. ФРС начала печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и ускорить восстановление экономики от последствий коронавируса. В то же время действия Федрезерва способствуют разгону инфляции в стране.

«Хотя повышения процентных ставок в США на сентябрьском заседании не ожидается, вероятно, что комитет по открытым рынкам ФРС назовёт конкретные сроки начала сворачивания программы количественного смягчения. Такое решение может укрепить позиции доллара на международном рынке, в том числе и по отношению к рублю», — отметила Наталья Мильчакова.

В то же время опрошенные RT специалисты не ожидают резких колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время. Так, по мнению Натальи Мильчаковой, при сохранении текущих условий в сентябре курс доллара будет находиться в диапазоне 72—76 рублей, а курс евро — вблизи 86—89 рублей. Похожей оценки придерживается и Дмитрий Бабин.

«Если ситуация на мировых рынка не продемонстрирует существенных изменений, курс доллара в сентябре, скорее всего, будет останется в коридоре 72,7—75,4 рубля, а курс евро будет колебаться около текущего уровня 86–89 рублей», — заключил аналитик.