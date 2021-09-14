«Загнали себя в угол»: цена газа в Европе превысила рекордные $810 за 1 тысячу кубометров

Во вторник, 14 сентября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $810 за 1 тыс. кубометров. За последние полгода топливо в регионе подорожало более чем в четыре раза. Такое положение дел специалисты объясняют острой нехваткой и истощением запасов энергосырья в европейских странах. Так, часть крупных поставщиков переориентировали свои грузовые потоки в Азию, а транспортировки американского СПГ упали в связи с сезоном ураганов в Штатах. Как отмечают специалисты, Россия могла бы решить проблему и нарастить экспорт сырья в Европу. Однако этому препятствует европейское законодательство, по которому 50% поставок газа в регион должно быть не из РФ.

Во вторник, 14 сентября, цены на газ в Европе обновили исторический максимум. В ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива поднималась почти на 8,5% — до €66,3 за МВт⋅ч, или $810,32 за 1 тыс. кубометров. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки пишет ТАСС.

Отметим, что европейские цены на газ начали стремительно расти ещё в марте 2021 года и за прошедшее время увеличились более чем в четыре раза. Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты считают острый дефицит энергосырья в регионе.

Отчасти текущее положение дел связано с заметным увеличением спроса на энергосырьё в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в интервью с RT рассказала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

«В странах Азии сейчас наблюдается аналогичный рост цен, в результате чего крупные поставщики начали перенаправлять потоки сжиженного природного газа (СПГ) в этот регион и снижать экспорт топлива в Европу. Также мы видим, что на сегодняшний день подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены лишь на 71%. В Германии, например, соответствующий показатель не превышает 63%, а в Австрии составляет около 49%», — отметила Белова.

Ситуацию с ценами на газ дополнительно усугубляет начало отопительного сезона в Европе. Такую точку зрения в беседе с RT выразил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Европе нужно всё больше газа на фоне похолодания и низких уровней запасов. Многие аналитики считают, что до весны ситуация серьёзно не улучшится, хотя, на наш взгляд, можно констатировать высокую неопределённость в краткосрочном плане. Цена может резко колебаться в широких пределах», — подчеркнул Ващенко.

Серьёзное истощение газовых запасов в Европе было вызвано эффектом холодной зимы, когда традиционно увеличивается потребление топлива, и жаркого лета — в связи с возросшим расходом энергии на кондиционирование. Таким мнением в разговоре с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

Кроме того, как отметил специалист, нехватка газа в регионе усилилась в результате резкого падения поставок американского СПГ. Объёмы экспорта энергосырья в Европу из США заметно сократились в связи с природными катаклизмами в Штатах.

Так, на фоне ураганов и штормов компаниям страны пришлось остановить почти 52% добычи газа в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Такие данные 13 сентября представило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

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Между тем главной причиной значительного подорожания газа в Европе специалисты считают ограничения Еврокомиссии по ценообразованию на топливо и лимитам поставок. Как объяснил Алексей Коренев, традиционно цены на газ были привязаны к котировкам нефти, однако европейские власти долго настаивали на том, чтобы стоимость топлива формировалась по биржевому принципу независимо от ситуации на нефтяном рынке.

«Кроме того, в Европе существует правило, самими же европейцами и введённое, о том, что 50% поставок газа должно осуществляться альтернативными России поставщиками. В принципе, «Газпром» теоретически мог бы увеличить экспорт в Европу, чтобы не допустить такого роста цен. Тем не менее госкорпорация в этой ситуации действует строго по регламенту, который прописали сами европейцы», — объяснил Коренев.

На этом фоне в начале августа стало известно о том, что «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита газа в Европу через Польшу и Украину на IV квартал 2021 года и на первые три квартала 2022-го. В результате дефицит топлива в регионе усилился в связи с нехваткой альтернативных поставщиков.

«Обвинять «Газпром» никак нельзя, потому что мы сейчас прокачиваем рекордные объёмы газа, но не выходим за 50%, предписанные законодательством Европы. При этом сами европейцы вставляли нам палки в колёса при строительстве «Северного потока — 2», из-за чего проект сильно задержался. Отмечу, что «Северный поток — 2» гарантирует поставки газа, а экспорт СПГ из США не гарантирован, так как груз идёт морем. Но европейцы всё же настаивали на энергонезависимости, а сейчас столкнулись с дефицитом, о чём их много раз предупреждали. То есть они просто выстрелили себе в ногу и загнали себя в угол», — отметил Коренев.

По его словам, в текущих условиях единственным выходом для Европы остаётся сесть за стол переговоров и пересмотреть механизмы ценообразования, а также квоты для «Газпрома». При этом Россия остаётся в выигрыше при любом развитии событий, поскольку увеличатся доходы бюджета, считает специалист.

«Изначально бюджет на 2021 год планировался дефицитным, но уже сейчас выходит в ноль, а может выйти и в профицит. Год сложился очень удачно и по части стоимости нефти и газа, и по части металлов. Для бюджета это дополнительные доходы, что позволяет направить больше средств на развитие экономики, на инфраструктурные проекты и, что важно, поддержку населения», — заключил Алексей Коренев.