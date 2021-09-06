Мятежный импульс: мировые цены на алюминий обновили десятилетний максимум на фоне переворота в Гвинее

В понедельник, 6 сентября, мировые цены на алюминий достигли максимальной отметки с мая 2011 года. Стоимость металла уверенно растёт в последние месяцы в связи с нехваткой товара в США и Европе, а также проблемами с транспортировкой сырья из Азии. При этом общий ажиотаж на рынке заметно усилился после новостей о военном перевороте в Гвинее. На долю африканской страны приходится четверть мировых запасов алюминиевой руды. Более того, от поставок из республики зависит около 20% глобального производства металла. В этих условиях ситуация в Гвинее способна «встряхнуть» всю отрасль, считают специалисты.

В понедельник, 6 сентября, мировые цены на алюминий обновили десятилетний максимум. В ходе торгов стоимость металла росла более чем на 6,5% и в моменте поднималась выше $2,78 тыс. за тонну. Значение стало самым высоким с мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

В целом с начала 2021 года алюминий на международном рынке вырос в цене почти на 40%. Такое положение дел опрошенные RT специалисты во многом связывают с последствиями пандемии коронавируса.

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Коренева, введение карантинных ограничений в ряде стран привело к нарушению глобальных цепочек поставок ряда товаров, включая промышленные металлы. В то же время мировой спрос пока ещё остаётся стабильно высоким, в результате чего и растут цены.

«Алюминий находится в числе металлов, востребованных в целом ряде отраслей обрабатывающей промышленности. При этом производство металла обходится очень дорого в связи с высокими затратами на электроэнергию, которая также подорожала за последнее время», — объяснил Коренев в разговоре с RT.

В текущих условиях некоторые страны столкнулись с нехваткой алюминия. В первую очередь дефицит металла вырос в США и государствах Европы. Об этом в интервью RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Также по теме Нестабильный баррель: как обострение политической ситуации в Афганистане может повлиять на стоимость нефти На торгах 16 августа цена нефти Brent опускалась ниже $68,5 за баррель. Рынок отреагировал на эскалацию политического кризиса в...

«Ключевые запасы металла находятся в Азии, а поставки оттуда всё ещё остаются затруднительными из-за мер, связанных с распространением дельта-штамма COVID-19. Одновременно в Европе и Штатах наблюдается потребительский бум. Алюминий применяется в изготовлении множества продуктов — от самолётов до банок для напитков», — отметила Бодрова.

По словам специалистов, на торгах понедельника рост цен на алюминий дополнительно ускорился в результате военного переворота в Гвинее. Так, накануне, 5 сентября, стало известно, что власть в африканской стране захватили мятежники. Лидер бунтовщиков полковник Мамади Думбуя объявил о низложении верховной власти в республике, об аресте президента Альфа Конде, о роспуске правительства, об отмене действующей Конституции, а также о закрытии границ государства.

Отметим, что в настоящий момент Гвинея является одним из мировых лидеров по производству бокситов (алюминиевой руды). Более того, сегодня на долю африканской республики приходится крупнейшая часть глобальных запасов сырья — почти 25%. Соответствующие данные приводит Геологическая служба США.

На этом фоне вооружённый конфликт в стране рискует обернуться значительными последствиями для всего мирового рынка алюминия. Об этом в понедельник заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Рынок алюминия может серьёзно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Коренев. По его словам, политическая нестабильность в странах, связанных с добычей ресурсов, традиционно грозит перебоями с поставками продукции. В результате стоимость алюминия в обозримой перспективе, скорее всего, продолжит расти, считает аналитик.

По данным Геологической службы США, сейчас крупнейшие объёмы мирового производства алюминия сосредоточены в Китае. На долю азиатской страны приходится почти 57% глобального рынка. При этом в рейтинге основных стран — производителей металла следом за КНР ведущие позиции занимают Россия и Индия (по 5,5%), а также Канада (4,8%).

«Мы видим, что Россия в состоянии обеспечить себя алюминием. Поэтому на продукции для внутреннего потребления биржевой рост цен на металл сказаться не должен», — считает Анна Бодрова.

Более того, наблюдаемый рост мировых цен на алюминий может оказать положительное влияние не только на российский металлургический сектор, но и на бюджет страны, считает Алексей Коренев.

«У нас серьёзные предприятия по производству алюминия, и, конечно, они останутся в выигрыше. Пока цена сохраняется высокой, бизнес будет активно увеличивать производство металла. Это, в свою очередь, должно будет привести к росту налоговых поступлений в бюджет», — заключил аналитик.