Бодрящий рост: почему мировые цены на кофе поднялись до максимума с 2015 года

Мировые цены на кофе достигли максимальной отметки с января 2015-го. За последний год стоимость зёрен арабики увеличилась более чем на 60%. Наблюдаемую динамику эксперты во многом связывают с падением экспорта из Бразилии в связи с аномальной засухой и слабым урожаем. Одновременно сократились поставки товара из Колумбии на фоне массовых протестов и беспорядков внутри страны. Кроме того, специалисты отмечают и негативное влияние пандемии. Так, последствия COVID-19 привели к нарушению транспортных цепочек и заметному подорожанию товарных перевозок в мире. Между тем рекордный рост кофейных цен на глобальном рынке практически не отразился на стоимости напитка в России.

В среду, 21 июля, мировые цены на кофе достигли максимального уровня за последние шесть с половиной лет. Во время торгов на бирже в Нью-Йорке стоимость зёрен арабики (на данный вид кофе приходится почти 60% глобального производства) впервые с января 2015 года поднималась выше отметки $1,77 за фунт (0,45 кг).

Робуста — второй по популярности вид кофе — также заметно дорожает на мировом рынке. Зёрна этого сорта на торгах в Лондоне росли в цене до $1783 за тонну. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в первой половине 2018 года.

В целом за последние 12 месяцев зёрна арабики прибавили в стоимости около 63%, а котировки робусты выросли почти на 30%. Наблюдаемую динамику опрошенные RT специалисты во многом объясняют слабыми показателями урожая в Бразилии — крупнейшем производителе кофе в мире.

«Бразилия сейчас столкнулась с сильнейшей засухой почти за полвека. Владельцы частных плантаций сообщают о трёхкратном падении объёмов урожая. На этом фоне, согласно предварительным оценкам, в текущем сезоне урожай кофе в стране может оказаться самым низким за последние 18 лет», — рассказала в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По последним данным Международной организации кофе (ICO), в мае 2021 года экспорт зёрен из Бразилии сократился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Более того, вслед за аномальной засухой в стране ожидаются заморозки, что может дополнительно усугубить ситуацию и привести к дефициту товара на мировом рынке. Таким мнением в разговоре с RT поделился генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

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По оценке специалиста, ещё одной причиной подорожания кофе в мире стало обострение проблем с логистикой. Так, в результате последствий пандемии коронавируса и закрытия границ многие транспортные цепочки были разорваны. В этих условиях заметно участились задержки в доставке товаров и одновременно повысилась стоимость грузовых перевозок.

«Цена доставки выросла в разы, и сегодня это одна из главных сложностей, с которой сталкиваются многие отрасли. Сбой в обороте контейнерных грузов, безусловно, влияет и на стоимость кофе», — добавил Чантурия.

Кроме того, аналитики отмечают и резкое снижение экспорта кофе из Колумбии. Страна также входит в тройку ведущих мировых производителей товара.

В мае поставки колумбийских зёрен на глобальный рынок сократились почти на 52% в годовом выражении, говорится в материалах ICO. Как следует из доклада организации, экспорту во многом препятствуют вспыхнувшие в стране общественные беспорядки.

С конца апреля в Колумбии проходят демонстрации против объявленного властями повышения налогов. Как пишет ТАСС, акции протеста прошли в Боготе, Кали, Медельине и ряде других городов страны. Хотя местное правительство согласилось внести изменения в налоговую реформу, а министр финансов подал в отставку, массовые манифестации по-прежнему продолжаются.

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Примечательно, что значительный рост мировых цен на кофе практически не отразился на России. Согласно данным Росстата, за последний год стоимость растворимого кофе в среднем по стране увеличилась на 3%, а натурального в зёрнах и молотого — на 5,7%. Более того, в организациях общепита горячий напиток подорожал только на 2,4%. Таким образом, темпы роста цен на кофе остаются заметно ниже уровня годовой инфляции (6,5%).

«Мы видим, что товарные запасы и длинный логистический цикл позволяют сейчас не сильно поднимать цены на кофе в России. Однако на интервале нескольких месяцев стоимость продукта в рознице может ещё увеличиться», — отметил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Между тем темпы подорожания кофе в стране продолжат оставаться сдержанными, считает Рамаз Чантурия. В первую очередь специалист связывает это с тем, что более 90% поставляемых из-за рубежа зёрен перерабатываются непосредственно на территории самой России.

«Продукт мог бы вырасти в цене куда больше, если бы в начале 2000–х годов не было пролоббировано постановление об обнулении ввозных пошлин на необжаренные кофейные зёрна. Инициатива помогла снизить зависимость цены продукта от внешних факторов, что позволяет избегать резких колебаний», — заключил эксперт.