В «Газпроме» прокомментировали призыв ЕП провести расследование из-за цен на газ

В управлении информации «Газпрома» заявили, что компания поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — приводит ТАСС сообщение управления.

Кроме того, в холдинге стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.