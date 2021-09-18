В «Газпроме» прокомментировали призыв ЕП провести расследование из-за цен на газ

Короткая ссылка
В управлении информации «Газпрома» заявили, что компания поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами.
В «Газпроме» прокомментировали призыв ЕП провести расследование из-за цен на газ
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — приводит ТАСС сообщение управления.

Кроме того, в холдинге стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить