В «Газпроме» прокомментировали призыв ЕП провести расследование из-за цен на газ
- Reuters
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«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», — приводит ТАСС сообщение управления.
Кроме того, в холдинге стремятся «удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».
Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.