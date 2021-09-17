ТАСС: депутаты ЕП призвали расследовать деятельность «Газпрома» из-за цен на газ
- РИА Новости
По словам собеседника агентства, 40 евродепутатов из Польши и стран Балтии обратились в ЕК с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против компании «за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе».
Представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила получение письма и пообещала ответить на него в установленном порядке.
В свою очередь, другой представитель структуры, Вивиан Лунела, отметила, что, по её мнению, подорожание газа связано с совпадением ряда объективных факторов.
15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо подорожало на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы.
В Кремле считают, что стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2».