ТАСС: депутаты ЕП призвали расследовать деятельность «Газпрома» из-за цен на газ

Группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в ЕП.

По словам собеседника агентства, 40 евродепутатов из Польши и стран Балтии обратились в ЕК с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против компании «за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе».

Представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила получение письма и пообещала ответить на него в установленном порядке.

В свою очередь, другой представитель структуры, Вивиан Лунела, отметила, что, по её мнению, подорожание газа связано с совпадением ряда объективных факторов.

15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо подорожало на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы.

В Кремле считают, что стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2».