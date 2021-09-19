«Уже устанавливают буржуйки»: как на Украине отреагировали на «сигнал» США по «Северному потоку — 2»

Украине «уже чётко говорят» о том, что жаловаться на «Северный поток — 2» бесполезно. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко, прокомментировав таким образом призыв старшего советника по энергетической безопасности Госдепа Амоса Хохштейна к Киеву не зацикливаться на российском газопроводе. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский поручил создать рабочую группу, которая будет бороться с рисками, якобы возникающими из-за «Северного потока — 2». Эксперты считают, что риторика США продиктована усталостью Вашингтона от постоянных претензий Киева. Однако средств на обновление своей ГТС у Украины нет, констатируют аналитики.

США дали чёткий сигнал Украине, что бороться против «Северного потока — 2» бесполезно. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Нам «уже чётко говорят»: «Забудьте». «Северный поток — 2» — это уже решённый вопрос, и не надо ныть, обижаться, не надо ездить и глупые интервью давать», — сказал он в эфире телеканала «НАШ», комментируя таким образом слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа Амоса Хохштейна о том, что Киеву не надо зацикливаться на российском газопроводе.

Ранее Амос Хохштейн призвал киевские власти «не зацикливаться» только на «Северном потоке — 2», поскольку это может привести к тому, что Украина потеряет свои позиции в современных мировых энергетических системах.

«Давайте смотреть не узко на «Северный поток — 2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — сказал дипломат в интервью украинскому изданию «Новое время» 17 сентября.

По его мнению, республике стоит развивать атомную энергетику, чтобы интегрироваться в единое энергетическое пространство Европы, а также свои газовые месторождения.

«Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о «Северном потоке — 2» и газе из России», — подчеркнул Хохштейн.

Старший советник по вопросам энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн

© AP Photo / Yorgos Karahalis

Вместе с тем в Киеве не оставляют попыток затруднить эксплуатацию «Северного потока — 2». В частности, бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в статье для «Европейской правды» предложила ряд шагов, которые, по её мнению, «помогут» Украине в газовой борьбе с Россией. Так, считает она, сначала нужно добиться включения страны в европейскую «группу риска», которая является механизмом для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Затем объединиться с международными партнёрами, чтобы доказать, что «Газпром» якобы злоупотребляет своей монополией на поставки топлива в ЕС. А следом «заставить «Северный поток — 2» отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС».

«Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию «Газпрома» в поставках газа», — уверена Зеркаль.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение о создании рабочей группы по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. В её состав вошли руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава Минэнерго Герман Галущенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Руководителем новой структуры стал глава офиса президента Андрей Ермак.

«Рабочая группа должна подготовить предложения относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики», — говорится на сайте президента Украины.

Газ на минимуме

Кроме того, Киев уже активно подсчитывает убытки от запуска «Северного потока — 2». По оценке источника RT в Министерстве энергетики Украины, после ввода газопровода в эксплуатацию страна может потерять $5—6 млрд.

«Сюда включены не только потери из-за транзита, но и вынужденное повышение тарифа для населения. При существующей инфраструктуре, которая рассчитана на прокачку больше чем 140 млрд кубометров газа в год, и её состоянии тариф нужно повышать в четыре раза», — считает он.

Чиновник также отметил, что сейчас предпринимаются попытки удешевить газовое снабжение населения путём «вывода некоторых компрессоров из работы». Однако, по его словам, содержание ГТС всё равно обходится дорого.

«К тому же мы не понимаем, какие объёмы газа будут проходить через газотранспортную систему в ближайшие годы», — сказал сотрудник ведомства.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что украинцам уже нужно готовиться к перебоям со светом.

«Чиновники, очевидно, снова надеются на тёплую зиму, поскольку газа в хранилищах меньше, чем в прошлом году. Но синоптики прогнозируют суровую и снежную зиму. Понятно, что в первую очередь газ будет направляться населению, а промышленникам придётся спасаться самостоятельно. Но тогда не будет резерва для поддержки энергетиков — и веерные отключения света могут стать реальностью», — пояснил он.

Верховная рада Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

С этим мнением согласны и в партии «Слуга народа». Там отметили, что, судя по всему, какого-либо плана действий в этой ситуации у правительства Украины нет.

Также по теме «Компенсаторные механизмы»: как Киев пытается получить гарантии сохранения транзита российского газа Украина готова подписать новый контракт на транзит российского газа при условии сохранения текущих объёмов прокачки и их закрепления в...

«Промышленные предприятия и так на ладан дышат, в сёлах уже устанавливают буржуйки и топят дровами. Насколько я понимаю, никакого плана, что в этой ситуации делать, у правительства нет. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — рассказал источник RT.

В свою очередь, в офисе украинского президента отметили, что Зеленский всё ещё ожидает предложений относительно будущего украинской ГТС.

«Честно говоря, не знаю, какими они будут. Самое простое решение — увеличить добычу собственного газа, но для этого госкомпаниям нужны новые технологии», — сказал источник RT.

Ранее о возможных сложностях с отопительным сезоном в стране заявлял генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Правда, в грядущих затруднениях он обвинил Россию.

«Да, она (ситуация. — RT) сложная. Почему сложная? Потому что мы ожидаем какие-то гибридные действия нашего партнёра (России. — RT). Есть несколько сценариев, мы их обрабатываем», — сказал Макогон в эфире телеканала «1+1».

По его словам, сейчас страна в целом потребляет 30 млрд кубометров газа в год, из которых 20 млрд добываются самостоятельно, а 10 млрд — импортируются.

«И этих 20 млрд, которые мы добываем, достаточно для обеспечения населения, потому что потребление населением — около 8 млрд, ещё где-то 8 млрд — это теплокоммунэнерго, это отопление в городах», — заявил глава украинской ГТС.

Он также отметил, что к холодам в подземных хранилищах будет 19 млрд кубометров газа, которых, однако, хватит лишь на стандартную зиму.

«На рыночных условиях»

Между тем, в России уже неоднократно выражали готовность сохранить транзит газа через Украину при условии, что это будет экономически целесообразно. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Мы готовы, и я хочу это сказать ещё раз, публично уже говорил и хочу подчеркнуть, мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объёме. А для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они у нас готовы закупать. Это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — отмечал российский лидер 20 августа.

На эту же тему в июле высказывался и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объёмов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объёмы транзита через Украину», — подчёркивал Миллер.

Напомним, что строительство «Северного потока — 2», в котором Украина видит угрозу приостановки транзита газа через её территорию, было окончательно завершено 10 сентября.

«В Вашингтоне устали от украинских претензий»

По мнению экспертов, призывы США к Украине перестать постоянно жаловаться на «Северный поток — 2» говорят об усталости Вашингтона от претензий Киева.

«У украинского руководства сложился стиль управления, при котором оно считает, что кто-то должен им что-то дать. В данном случае Хохштейн выступил неким проводником, который должен донести до Киева, что в Вашингтоне устали от украинских претензий, и это является сигналом, что местным политикам необходимо полагаться на свои силы», — пояснил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Процесс укладки труб «Северного потока — 2»

globallookpress.com

© Stefan Sauer

Однако, с его точки зрения, у Киева вряд ли хватит средств, чтобы самостоятельно модернизировать свою ГТС, а его западные партнёры не горят желанием вкладываться в газопровод, который может оказаться невостребованным.

«Украинская сторона ранее пыталась предложить Германии, чтобы та вложила свои средства в её ГТС. Немецкие компании, однако, от этого предложения уклонились, ведь у них есть своя газораспределительная система, а Украина всего лишь транзитёр. Даже если и модернизировать её трубопровод, то не очень понятно, с какой именно целью. Ведь нет никаких гарантий продолжения транзита через страну», — пояснил эксперт.

В свою очередь, заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился, что призыв американцев развивать украинские месторождения услышат в Киеве, поскольку в это тоже надо вкладывать значительные средства.

«В целом деловой климат на Украине не позволяет серьёзным игрокам принимать подобного рода сложные инвестиционные решения. Пример тому — выход многих европейских и американских компаний из проектов по добыче газа», — рассказал Гривач в интервью RT.

В связи с этим, подчеркнул Оленченко, Киеву следовало бы задуматься об альтернативных вариантах организации своего газоснабжения, а не ждать помощи от западных партнёров.

«Рано или поздно украинская ГТС либо частично, либо полностью выйдет из строя. Поэтому необходимо уже сейчас беспокоиться о том, как решить эту проблему, в том числе найти источники финансирования, организаторов и исполнителей, потому что на самой Украине никого из этой категории нет», — резюмировал эксперт.