Советник Госдепа Хохштейн попросил Киев не зацикливаться на «Северном потоке — 2»

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Советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал власти Украины «не зацикливаться» и не ограничиваться разговорами о «Северном потоке — 2» и транзите российского газа, а использовать залежи украинских месторождений и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.
Советник Госдепа Хохштейн попросил Киев не зацикливаться на «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Давайте смотреть не узко на «Северный поток — 2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — сказал дипломат украинскому изданию «Новое время».

Он добавил, что хотел бы видеть Украину не страной, «транспортирующей молекулы», а страной, «поставляющей электроны».

«Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о «Северном потоке — 2» и газе из России», — сказал Хохштейн.

Ранее американский дипломат заявил, что Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства.

В начале августа Амос Хохштейн стал старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности. В его задачи входит работа по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2».

Как отмечали в Кремле, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США и вообще расположен на другом континенте, красноречиво говорят о том, что называется «вмешательством во внутренние дела».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября.

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