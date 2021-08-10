Новый советник Госдепа Хохштейн займётся «снижением рисков» из-за «Северного потока — 2»

Американский дипломат Амос Хохштейн стал старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности, в его задачи войдёт работа по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Я назначаю Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности, таким образом подчёркивая приверженность администрации США обеспечению энергетической безопасности Соединённых Штатов, а также наших союзников и партнёров. Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несёт трубопровод «Северный поток — 2», — говорится в заявлении Блинкена.

Он добавил, что это назначение демонстрирует решимость администрации в «использовании энергетической дипломатии» для обеспечения безопасности поставок и противодействия «усилиям Кремля по использованию энергии в качестве геополитического оружия».

Портал Axios сообщал, что президент США Джо Байден выбрал на этот пост ястреба Хохштейна, который является жёстким противником проекта «Северный поток — 2».

По данным издания, Хохштейн известен среди ключевых игроков в Восточной Европе как «человек Байдена».

В апреле газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме ведётся обсуждение возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В числе возможных кандидатов рассматривался бывший спецпосланник Госдепа по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Как отмечали в Кремле, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США и вообще расположен на другом континенте, красноречиво говорят о том, что называется «вмешательством во внутренние дела».