Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming.

«Северный поток — 2» — это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на «Северный поток — 2», будем работать, чтобы он прошёл тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвёртого энергопакета ЕС», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Хохштейн, США изначально беспокоили «не российская нефть или газ», а их «политическое использование в Европе».

«Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние Российской Федерации», — добавил он.

В начале августа Амос Хохштейн стал старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности. В его задачи входит работа по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2».

Как отмечали в Кремле, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США и вообще расположен на другом континенте, красноречиво говорят о том, что называется «вмешательством во внутренние дела».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября.