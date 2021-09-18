В Раде заявили, что Украине сказали перестать «ныть» из-за «Северного потока — 2»

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Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что Украине чётко сказали перестать «ныть» из-за ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
В Раде заявили, что Украине сказали перестать «ныть» из-за «Северного потока — 2»
  • © REUTERS / Hannibal Hanschke

«Нам уже чётко говорят: «Забудьте». «Северный поток — 2» — это уже решённый вопрос, и не надо ныть, обижаться, не надо ездить и глупые интервью давать», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Вместе с этим депутат призвал власти Украины выбрать, в какой парадигме стране стоит жить.

«Мы рано или поздно должны сделать какой-то выбор, в которой парадигме мы живём. Если мы живём, что все наши беды в Московии, что беда вся из России, то это тупик для страны так же, как и все кругом виноваты. Если мы хотим действительно построить самодостаточное, независимое государство, с которым будут считаться, то это точно не на проекте «Анти-Россия», — отметил Кучеренко.

Ранее советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал власти Украины «не зацикливаться» и не ограничиваться разговорами о «Северном потоке — 2» и транзите российского газа, а использовать залежи украинских месторождений и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.

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