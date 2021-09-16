«Компенсаторные механизмы»: как Киев пытается получить гарантии сохранения транзита российского газа

Украина готова подписать новый контракт на транзит российского газа при условии сохранения текущих объёмов прокачки и их закрепления в долгосрочных договорах с европейскими компаниями. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко по итогам встречи с представителями властей Германии. Ранее киевское руководство неоднократно подчёркивало, что недовольно сделкой между Вашингтоном и Берлином, согласно которой США признали, что санкционное давление не остановит реализацию «Северного потока — 2». В свою очередь, ФРГ должна приложить усилия для заключения десятилетнего контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС. Как отмечают эксперты, германо-американская договорённость не даёт Киеву никаких гарантий, при этом изменить ситуацию Украина не может.

По итогам встречи с представителями ФРГ исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о готовности Киева продлить соглашение на транзит топлива с «Газпромом». Главным условием украинской стороны является фиксация в долгосрочных контрактах объёмов прокачки, которые сейчас идут из РФ в ЕС.

«Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранён», — сказал Витренко в ходе пресс-брифинга.

Как сообщается на сайте украинского кабинета министров, 14 сентября состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с госсекретарём Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

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Главной темой переговоров стала ситуация вокруг «Северного потока — 2» (СП-2), строительство которого окончательно завершилось 10 сентября. Украина называет магистраль «геополитическим оружием» Москвы и говорит о необходимости введения санкций США в отношении газопровода.

На переговорах с немецким коллегой Галущенко назвал СП-2 «основным риском» для энергетической стабильности Европы и безопасности Украины. По его словам, перераспределение транзитных потоков газа якобы должно создать дефицит голубого топлива «в ряде европейских стран».

Галущенко заявил, что ЕС может потерять «надёжный, гибкий и независимый маршрут» в виде украинской газотранспортной системы (ГТС). Как утверждает чиновник, «это даст России ещё больше рычагов влияния».

«Пошёл ва-банк»

По подсчётам Минэнерго Украины, в настоящее время не используются около 70% ГТС. Если загрузить эти мощности, то украинская магистраль сможет пропускать более 100 млрд куб. м в год.

Однако в случае запуска СП-2 и загрузки других артерий, прокачивающих российский газ, через Украину в перспективе будут проходить незначительные объёмы топлива из РФ. Максимальный уровень, на который может рассчитывать Киев, составит 10—15 млрд куб. м в год, отмечают в Минэнерго.

Объект ГТС

РИА Новости

© Стрингер

В Киеве неоднократно говорили, что будут добиваться продления соглашения с РФ о транзите топлива через ГТС. Действующий пятилетний контракт с «Газпромом» заканчивается в 2024 году.

В 2021 году, по условиям документа, через ГТС должно быть прокачано 40 млрд куб. м российского газа. Аналогичный объём «Газпром» обязался транспортировать в 2022—2024 годах. Этот контракт, как ожидают власти Украины, обеспечит безубыточную работу магистрали.

Как заявил в комментарии RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Андрей Фролов, достигнутое с Москвой соглашение носило компромиссный характер. Однако Киев на фоне грядущего запуска «Северного потока — 2» начал выдвигать завышенные требования как к Европе в лице Германии, так и к России.

«Украина, несмотря на агрессивный русофобский курс, хочет, чтобы через неё прокачивали как можно больше российского газа и соответствующим образом платили за это. Киев потерпел поражение, пытаясь остановить строительство СП-2, и в определённом смысле он сейчас пошёл ва-банк», — пояснил Фролов.

Однако, по мнению эксперта, Германия вряд ли даст согласие на крупные долгосрочные контракты, по которым российский газ будет транспортироваться через украинскую ГТС. По его словам, покупатели топлива РФ «не хотят связывать себя долгосрочными обязательствами с Украиной».

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«Сами украинцы ведут себя тоже непоследовательно: они вроде выступают за либеральные ценности и рыночную экономику, но отказываются от честной рыночной конкуренции, осознавая на самом деле, что их ГТС, безусловно, проигрывает «Северному потоку — 2» по коммерческой эффективности», — подчеркнул Фролов.

Москва смотрит на возможность продления контракта по транзиту газа через Украину как на решение, которое должно быть продиктовано экономической целесообразностью и рентабельностью.

На сегодняшний день в «Газпроме» не заявляли о намерении полностью отказаться от использования украинской ГТС. Однако в корпорации исходят из того, что только СП-2 обеспечит европейских потребителей более дешёвым газом за счёт более короткого маршрута транзита.

Напомним, мощность двух ниток «Северного потока — 2» составит 55 млрд куб. м в газа в год. Ожидается, что газопровод начнёт работу к 2022 году.

«В интересах западных партнёров»

Как полагают на Западе, негативный эффект для Украины от запуска СП-2 призвана компенсировать сделка, которую заключили этим летом Вашингтон и Берлин в ходе переговоров между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Договорённость предусматривает, что Германия приложит усилия для подписания десятилетнего контракта на транзит российского газа через ГТС. Однако стороны не указали объёмы прокачки. Наряду с этим Берлин должен поддержать инвестициями развитие украинской зелёный энергетики. На эти нужды ФРГ направит не менее $1 млрд.

Прокладка труб «Северного потока — 2»

Reuters

© Nord Stream 2/Handout

Киев условиями сделки не удовлетворён. В конце июля против неё выступила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она отметила, что западным странам следовало бы предоставить Киеву гарантии безопасности, включая членство в НАТО.

В августе в интервью немецкой медиагруппе Funke незадолго до встречи с Меркель и Байденом президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что выступает против германо-американских договорённостей. 1 сентября украинский лидер встретился с главой Белого дома, однако Вашингтон не скорректировал свою позицию по сделке.

Несмотря на это, Киев продолжает добиваться гарантий сохранения больших объёмов прокачки российского газа.

«Гарантии, которые реально нужны Украине, — это не бумаги какие-то, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит. А вот если таких контрактов не будет, если «Газпром» будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», — заявил в начале сентября в эфире телеканала «1+1» Юрий Витренко.

В беседе с RT украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил нервозность Киева пониманием того, что Европа «не готова подписывать контракт на поставку энергоносителей» через украинскую ГТС после 2024 года.

Как считает эксперт, германо-американская сделка не предоставляет Киеву каких-либо гарантий сохранения прокачки газа. По оценке Бортника, последние годы Украина ежегодно зарабатывала на транзите топлива из РФ порядка $2—4 млрд и рискует потерять этот доход.

«Компенсаторные механизмы в сделке между Меркель и Байденом по большей части работают в интересах западных партнёров. И юридически они не закреплены. Эта сделка представляет собой совместное заявление, меморандум. В ней нет обязательств, и она не влечёт реальных последствий», — пояснил Бортник.

По мнению аналитика, Киев оказался в «патовой ситуации». Чтобы сохранить лицо, украинское руководство на различных площадках настойчиво декларирует необходимость продления транзита. Однако, как отметил Бортник, у Киева «не хватает сил для оказания соответствующего давления на европейских партнёров».

«Самое главное, что Запад принимает решения по газу, игнорируя позицию Украины. Между тем время играет на руку Москве. Россия говорит, что готова продлить контракт, но только если европейцы гарантируют потребление, а такой уверенности нет», — констатировал Бортник.

Узел газотранспортной инфраструктуры Украины

Reuters

© Gleb Garanich

Андрей Фролов также полагает, что Киев не в состоянии предложить Москве и Европе по-настоящему выгодные коммерческие предложения по транзиту газа. Ключевая причина подобного положение дел — устаревание ГТС.

«Газотранспортная инфраструктура Украины катастрофически недофинансирована. Её с трудом поддерживают в работоспособном состоянии. По большому счёту, Киев ещё эксплуатирует ГТС из-за колоссального запаса прочности, который был заложен советскими инженерами», — подчеркнул Фролов.

С точки зрения собеседника RT, ситуация, в которую попала Украина в вопросе транзита российского газа, является прямым следствием деградации политической элиты страны.

«Украина, как и раньше, перекладывает ответственность на другие государства. В целом вызывает много вопросов дееспособность её правящего класса. События, которые мы наблюдаем в вопросе газового транзита, являются лишь отражением деградации интеллектуальных качеств киевской элиты», — подытожил Фролов.