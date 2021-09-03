«Никто не даёт гарантий»: как Украина планирует заключать контракты на транзит газа с европейскими компаниями

Украинские власти рассчитывают заключить с европейскими компаниями соглашения по транзитным поставкам газа, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на технических консультациях при содействии США и Германии. Топ-менеджер украинской компании также отметил, что Киев не против продлить контракт с «Газпромом», но не считает это своей главной задачей. Эксперты скептически оценивают ожидания от возможных переговоров, о которых говорит Витренко, поскольку Киев, по их словам, не в состоянии обеспечить надёжность транзита из-за устаревшей газотранспортной системы, и это понимают в ЕС.

Украинская сторона ожидает заключения контрактов с европейскими компаниями на транзит газа по итогам технических консультаций при поддержке США и Германии. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, это должно стать гарантией того, что Украина останется газовым игроком даже после запуска «Северного потока — 2».

«Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждём обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы. И на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину. Это то, что нам нужно», — сказал Витренко.

Он пояснил, что в том случае, если эти компании нарушат договорённости, у Киева будет возможность подавать на них иски в европейские суды. «Но думаю, что европейские компании не будут нарушать контракты», — считает глава «Нафтогаза».

Витренко также отметил, что в Киеве рассматривают и вариант продления контракта с «Газпромом» на транзит через Украину. «Но это не самая главная наша задача, и это не самая лучшая гарантия», — заявил топ-менеджер.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

AFP

© Genya Savilov

Помимо этого, он сказал, что США дали Киеву гарантии по санкциям против России в том случае, если возможности в газовой сфере будут использоваться в качестве «оружия». Впрочем, он признал, что не видел документов, которые подтверждали бы обещания Вашингтона.

«Гарантии, которые реально нужны Украине, — это не бумаги какие-то, подписанные политиками. А это контракты с европейскими компаниями на транзит, а вот если таких контрактов не будет, если «Газпром» будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», — считает Витренко.

«Угрозы беспочвенны и бесполезны»

Россия неоднократно отвергала обвинения в намерении использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента влияния. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что трубопровод является «исключительно коммерческим проектом, который не может представлять ни для кого никакую угрозу». При этом он констатировал, что Россия была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности Европы.

На эту тему ранее высказывался и посол России в США Анатолий Антонов, называвший подобные обвинения недобросовестной конкуренцией: «Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес беспочвенны и бесполезны».

Дипломат подчёркивал, что разговоры о рестрикциях со стороны тех же Соединённых Штатов не что иное, как стремление обеспечить себе преимущество на европейском энергетическом рынке.

В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG отчитался, что «Северный поток — 2» завершён уже на 99%. О завершении укладки первой нитки газопровода в начале лета сообщил Владимир Путин, по словам которого проект является экономически высокоэффективным и полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.

Напомним, что «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью в 55 млрд кубометров в год. Они проложены по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как отметил 3 сентября на полях Восточного экономического форума председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, ждать завершения строительства газопровода осталось «совсем недолго». Ранее он отмечал, что первые поставки газа могут начаться до конца 2021 года.

Mногоцелевое судно «Фортуна» проложило большую часть оставшегося участка газопровода в датских водах весной и летом 2021 года

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Резервная труба»

Комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и газотранзитных перспектив Украины, источники RT в политических кругах республики скептически оценили ожидания от переговоров по контрактам с европейскими компаниями.

«Украине выгодно, чтобы через трубу прокачивали не менее 30—40 млрд кубометров газа. Однако никто не даёт никаких гарантий, и непонятно, на какой срок будет заключён предполагаемый контракт. Фактически украинская ГТС станет для Европы не основной «трубой», а всего лишь резервной», — заявил собеседник RT из Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В украинском кабмине отметили, что не сильно рассчитывают на содействие Германии в ходе переговоров, назвав такую помощь фикцией.

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«Все эти контракты — это попытка успокоить Украину, что её не оставят без российского газа. ГТС страны старая, её необходимо модернизировать. Поэтому особого смысла в большом объёме прокачки нет. И заявления о том, что в случае чего Украина подаст в суд, выглядят довольно нелепо», — говорит источник RT в правительстве Украины.

В свою очередь, собеседник RT из партии «Слуга народа» назвал нелепым заявление Витренко о том, что продление контракта с «Газпромом» после 2024 года не является для Киева главной задачей.

«Как правительство рассчитывает поставлять в Европу российский газ без согласия российской компании? И вопрос ремонта ГТС является открытым — кто будет его финансировать? Где на это взять средства? Украина проиграла эту «газовую войну», — констатировал политик.

Он также считает, что Киеву не стоит рассчитывать на обещания Вашингтона ввести санкции против России в случае предполагаемых угроз с её стороны. По мнению собеседника RT, любые действия США в этом направлении будут вестись только в интересах Белого дома.

«Устные договорённости с США о санкциях против России, устные договорённости с Германией — это всё попытки успокоить украинских чиновников. Никто в Вашингтоне не будет ставить во главу угла интересы другой страны, поэтому поговорят, дадут кредит — и всё на этом», — уверен политик.

Эксперты, со своей стороны, отмечают, что Киев, делая громкие заявления о неприоритетности договоров с «Газпромом», лишь пытается привлечь к себе внимание и политизировать переговорный процесс.

«Такая позиция крайне неконструктивна. Ведь Киеву нужно сохранить транзит. Однако там настроены на углубление разногласий с Россией. Такой курс формирует довольно странную конструкцию, в рамках которой Украина ожидает трёхсторонних консультаций с теми, кто не является участником договора о транзите», — пояснил в разговоре с RT заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Заседание кабинета министров Украины

© kmu.gov.ua

По его словам, европейских контрактов Киев добивается уже давно, однако никто в ЕС не хочет связываться с Украиной и брать на себя риски, ведь в таком случае у западных партнёров не будет гарантий того, что киевские власти добросовестно выполнят свою часть обязательств.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Украина является лишь посредником в газовых вопросах.

«Немецким и европейским компаниям в целом вряд ли интересны контракты с Украиной, тем более что она не является поставщиком газа, а лишь страной-транзитёром. Это то же самое, если заключить контракт с курьером на поставку еды, — бессмысленно и парадоксально», — сказал Оленченко.

Таким образом, поясняет эксперт, европейским компаниям целесообразнее вести переговоры напрямую с Россией, если они хотят покупать качественный газ по оптимальным ценам.

Аналитики также уверены, что США, которые Украина называет своим стратегическим союзником, по-прежнему будут использовать её исключительно в своих целях.

«США будут и дальше действовать, исходя из собственных представлений о целесообразности тех или иных шагов. Если они захотят, то, конечно же, введут санкции, но явно не по желанию Украины», — констатирует Алексей Гривач.

В свою очередь, Владимир Оленченко, полагает, что именно поэтому Вашингтон не спешит закреплять на бумаге свои обещания Киеву.

«Нынешние украинские власти находятся в санкционном угаре. Поэтому они обращаются за антироссийскими ограничениями к США, а также постоянно апеллируют к другим странам, но у них ничего не получается. Обещания Байдена Зеленскому нельзя считать гарантиями. Действия Вашингтона никак не зависят от Украины, её пожеланий и фобий», — резюмировал эксперт.