Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС
- globallookpress.com
- © Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency
«Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждём обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину», — цитирует ТАСС слова Витренко в эфире телеканала 1+1.
По его словам, подобные контракты — это гарантия сохранения транзита газа через Украину.
Он отметил, что в случае нарушения компаниями обязательств, Киев сможет обратиться в европейские суды.
Витренко уточнил, что по его мнению, европейские компании не будут нарушать контракты.
Ранее стало известно, что Украина и США выступают против запуска «Северного потока — 2» и рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности.