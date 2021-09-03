Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС

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Украина рассчитывает продолжить транзит газа через украинскую территорию и намерена заключить соответствующие контракты с компаниями из ЕС, сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС
  • globallookpress.com
  • © Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency

«Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждём обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину», — цитирует ТАСС слова Витренко в эфире телеканала 1+1.

По его словам, подобные контракты — это гарантия сохранения транзита газа через Украину.

Он отметил, что в случае нарушения компаниями обязательств, Киев сможет обратиться в европейские суды.

Витренко уточнил, что по его мнению, европейские компании не будут нарушать контракты.

Ранее стало известно, что Украина и США выступают против запуска «Северного потока — 2» и рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности. 

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