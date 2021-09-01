Украина и США в совместном заявлении назвали «Северный поток — 2» угрозой

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Украина и США выступают против запуска «Северного потока — 2» и рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в их совместном заявлении по стратегическому партнёрству.

Документ был принят в рамках визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, где он встретился с американским лидером Джо Байденом.

«Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в документе.

В нём также утверждается, что правительства Украины и США поддерживают усилия «по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников».

Как отмечали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.

При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Соединённые Штаты для работы по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2», назначили дипломата Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности.

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