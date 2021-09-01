Украина и США в совместном заявлении назвали «Северный поток — 2» угрозой
Документ был принят в рамках визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, где он встретился с американским лидером Джо Байденом.
«Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в документе.
В нём также утверждается, что правительства Украины и США поддерживают усилия «по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников».
Как отмечали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.
При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».
Соединённые Штаты для работы по «снижению рисков», связанных с «Северным потоком — 2», назначили дипломата Амоса Хохштейна на пост старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности.