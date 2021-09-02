Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом гарантии энергетической безопасности Украины.

«Есть вопрос энергетической безопасности. Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент США со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут ещё разрабатываться», — приводит телеканал «Украина 24» его слова.

Зеленский уточнил, что в случае нарушения прав Киева в энергетическом секторе Соединённые Штаты будут готовы ввести санкции.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Зеленского и Байдена вывели отношения Украины и США на новый уровень.