Кулеба: встреча президентов вывела отношения Украины и США на новый уровень
«Президенты вывели наши отношения на новый уровень», — написал он в Twitter.
Кулеба отметил, что переговоры продлились два часа вместо запланированных 60 минут.
Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».