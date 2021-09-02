Кулеба: встреча президентов вывела отношения Украины и США на новый уровень

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена вывели отношения Вашингтона и Киева на новый уровень.

«Президенты вывели наши отношения на новый уровень», — написал он в Twitter.

Кулеба отметил, что переговоры продлились два часа вместо запланированных 60 минут.

Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».

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