В Совфеде назвали «протокольной фразой» слова Байдена о поддержке Украины

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины «перед лицом российской агрессии».

«Я даже не сомневался, что он так скажет, но это ни о чём не говорит», — считает сенатор.

По его словам, это не значит, что «американцы готовы умирать за украинцев».

Джабаров добавил, что эти высказывания — не более чем «протокольные фразы».

«Я думаю, надо относиться к этому спокойно. Посмотрим, чем закончатся переговоры и как дальше будут развиваться события в отношениях между Украиной и США. А главное — между нами и Украиной», — заключил Джабаров.

Президент США во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».