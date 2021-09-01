В Совфеде назвали «протокольной фразой» слова Байдена о поддержке Украины

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины «перед лицом российской агрессии».
В Совфеде назвали «протокольной фразой» слова Байдена о поддержке Украины
  • Reuters

«Я даже не сомневался, что он так скажет, но это ни о чём не говорит», — считает сенатор.

По его словам, это не значит, что «американцы готовы умирать за украинцев».

Джабаров добавил, что эти высказывания — не более чем «протокольные фразы».

«Я думаю, надо относиться к этому спокойно. Посмотрим, чем закончатся переговоры и как дальше будут развиваться события в отношениях между Украиной и США. А главное — между нами и Украиной», — заключил Джабаров.

Президент США во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить