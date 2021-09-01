США передадут Украине оборонительные вооружения поражающего действия

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Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия, сообщила журналистам представитель администрации США.
США передадут Украине оборонительные вооружения поражающего действия
  • Reuters

По её словам, на запланированной на среду, 1 сентября, встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома объявит, что он одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $60 млн.

«Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия», — цитирует представителя американской администрации ТАСС.

В конце августа Байден распорядился предоставить Киеву помощь в размере до $60 млн из бюджета Пентагона. Как отметили в Белом доме, средства будут направлены «в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны США, а также обучения и подготовки военнослужащих». 

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