«Категорически не согласны»: в России ответили на заявление Украины и США об «угрозе» «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона категорически не согласна с заявлением США и Украины по поводу «Северного потока — 2». Ранее Вашингтон и Киев назвали проект «угрозой для европейской экономической безопасности». В Москве вновь напомнили, что речь идёт об исключительно коммерческом проекте. В Совете Федерации отметили, что позиции Вашингтона и Киева по «Северному потому — 2» совпали, поскольку Украина хочет получать деньги за счёт транспортировки газа по своей территории, а США рассчитывают на подачу своего СПГ в Европу.

В Кремле не согласны с позицией США и Украины по «Северному потоку — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что проект не может представлять какой-либо угрозы.

Песков отметил, что проект «Северный поток — 2» близок к завершению. Он также выразил надежду, что газопровод вскоре будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

«Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несёт в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — цитирует Пескова ТАСС.

Украина и США ранее выступили против запуска «Северного потока — 2». Вашингтон и Киев рассматривают проект как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в совместном заявлении по стратегическому партнёрству, оформленном по итогам встречи президентов США и Украины.

Напомним, что 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По данным СМИ, переговоры продлились более двух часов.

«Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу европейской энергетической безопасности», — говорится в документе.

В нём также утверждается, что правительства Украины и США поддерживают усилия «по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников».

Зеленский также рассказал, что обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины. По словам президента Украины, Соединённые Штаты будут готовы ввести санкции в случае «нарушения прав» Киева в этой сфере.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что реальная ситуация вокруг газопровода противоположна содержанию заявления США и Украины.

«Всё как раз с точностью наоборот. Как раз позиция Соединённых Штатов Америки и Украины, препятствующая запуску «Северного потока — 2», угрожает европейской энергетической безопасности», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом RT.

По его словам, позиции Вашингтона и Киева во многом совпадают, поскольку Украина хочет получать деньги за счёт транспортировки газа по своей территории, а США рассчитывают на подачу своего СПГ в Европу.

«У них здесь полное совпадение. Но с точки зрения интересов Европы, именно интересов Европы, «Северный поток — 2» должен быть запущен», — заключил Цеков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание, что в Европе чётко осознают преимущества «Северного потока — 2».

«Ясно, что, когда в своё время немецкий бизнес при поддержке немецких властей принимал решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2», они взвешивали все за и против, исходили ровно из того, что появление СП-2 увеличит энергетическую безопасность Европы, во-первых, и, во-вторых, будет весьма привлекательным для немецкого бизнеса проектом», — сказал Новиков в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Германия выигрывает от проекта политически и экономически, в противном случае он бы не был осуществлён. При этом Байден ранее заявил, что «Северный поток — 2» почти достроен, напомнил депутат.

«Я думаю, что американская сторона выступала с соответствующими заявлениями без особого энтузиазма. Они, то есть команда Байдена, уже явно и ясно дали понять, что исходят из того, что «Северный поток — 2» будет достроен и будет функционировать», — заключил депутат.

Тем временем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» может быть поставлен уже в 2021 году.

«Хочу сразу отметить, что ещё до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — сказал Миллер в ходе селекторного совещания. Его слова приводит ТАСС.

Поддержка «евро-атлантических устремлений»

В подписанном по итогам встречи Байдена и Зеленского документе также говорится, что США полностью поддерживают нормандский формат, а также урегулирование конфликта на востоке Украины в соответствии с принципами международного права.

Кроме того, в ходе встречи Байден заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Также на russian.rt.com Зеленский прокомментировал встречу с Байденом

Президент США добавил, что Вашингтон поддерживает «евро-атлантические устремления» Киева.

Вместе с тем в Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.

«Думаю, важно понимать... что это не то решение, которое принимают Соединённые Штаты», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что американская сторона выступает за политику «открытых дверей» для вступления в альянс стран, которые «готовы и могут выполнять обязательства и обязанности», связанных с членством в НАТО.

«Есть шаги, которые должна сделать Украина. Они хорошо знают, что это за шаги», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

В частности, как уточнила Псаки, Киев должен провести реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.