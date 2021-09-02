«Категорически не согласны»: в России ответили на заявление Украины и США об «угрозе» «Северного потока — 2»
- Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» ведёт работы на завершающем участке газопровода в водах Германии
- © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В Кремле не согласны с позицией США и Украины по «Северному потоку — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что проект не может представлять какой-либо угрозы.
Песков отметил, что проект «Северный поток — 2» близок к завершению. Он также выразил надежду, что газопровод вскоре будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.
«Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несёт в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — цитирует Пескова ТАСС.
Украина и США ранее выступили против запуска «Северного потока — 2». Вашингтон и Киев рассматривают проект как угрозу европейской энергетической безопасности, говорится в совместном заявлении по стратегическому партнёрству, оформленном по итогам встречи президентов США и Украины.
Напомним, что 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По данным СМИ, переговоры продлились более двух часов.
«Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу европейской энергетической безопасности», — говорится в документе.
В нём также утверждается, что правительства Украины и США поддерживают усилия «по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников».
Зеленский также рассказал, что обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины. По словам президента Украины, Соединённые Штаты будут готовы ввести санкции в случае «нарушения прав» Киева в этой сфере.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что реальная ситуация вокруг газопровода противоположна содержанию заявления США и Украины.
«Всё как раз с точностью наоборот. Как раз позиция Соединённых Штатов Америки и Украины, препятствующая запуску «Северного потока — 2», угрожает европейской энергетической безопасности», — сказал сенатор в беседе с корреспондентом RT.
По его словам, позиции Вашингтона и Киева во многом совпадают, поскольку Украина хочет получать деньги за счёт транспортировки газа по своей территории, а США рассчитывают на подачу своего СПГ в Европу.
«У них здесь полное совпадение. Но с точки зрения интересов Европы, именно интересов Европы, «Северный поток — 2» должен быть запущен», — заключил Цеков.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание, что в Европе чётко осознают преимущества «Северного потока — 2».
«Ясно, что, когда в своё время немецкий бизнес при поддержке немецких властей принимал решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2», они взвешивали все за и против, исходили ровно из того, что появление СП-2 увеличит энергетическую безопасность Европы, во-первых, и, во-вторых, будет весьма привлекательным для немецкого бизнеса проектом», — сказал Новиков в беседе с RT.
Он подчеркнул, что Германия выигрывает от проекта политически и экономически, в противном случае он бы не был осуществлён. При этом Байден ранее заявил, что «Северный поток — 2» почти достроен, напомнил депутат.
«Я думаю, что американская сторона выступала с соответствующими заявлениями без особого энтузиазма. Они, то есть команда Байдена, уже явно и ясно дали понять, что исходят из того, что «Северный поток — 2» будет достроен и будет функционировать», — заключил депутат.
Тем временем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» может быть поставлен уже в 2021 году.
«Хочу сразу отметить, что ещё до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — сказал Миллер в ходе селекторного совещания. Его слова приводит ТАСС.
Поддержка «евро-атлантических устремлений»
В подписанном по итогам встречи Байдена и Зеленского документе также говорится, что США полностью поддерживают нормандский формат, а также урегулирование конфликта на востоке Украины в соответствии с принципами международного права.
Кроме того, в ходе встречи Байден заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».Также на russian.rt.com Зеленский прокомментировал встречу с Байденом
Президент США добавил, что Вашингтон поддерживает «евро-атлантические устремления» Киева.
Вместе с тем в Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.
«Думаю, важно понимать... что это не то решение, которое принимают Соединённые Штаты», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что американская сторона выступает за политику «открытых дверей» для вступления в альянс стран, которые «готовы и могут выполнять обязательства и обязанности», связанных с членством в НАТО.
«Есть шаги, которые должна сделать Украина. Они хорошо знают, что это за шаги», — сказала пресс-секретарь Белого дома.
В частности, как уточнила Псаки, Киев должен провести реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.