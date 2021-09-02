В МИД Украины прокомментировали итоги переговоров Байдена и Зеленского
- Reuters
«Соединённые Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку», — сказал Кулеба.
По его словам, лидеры стран провели «очень откровенный разговор без реверансов».
«Я очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран», — добавил он.
Министр уточнил, что Байден и Зеленский также провели «очень предметный разговор по «Северному потоку — 2», также обсудив риски, которые «несёт отсутствие решительности и жёсткости относительно России со стороны партнёров Украины».
Как подчеркнул глава МИД, «впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной».
Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».