В МИД Украины прокомментировали итоги переговоров Байдена и Зеленского

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели «откровенный» разговор по актуальным вопросам. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В МИД Украины прокомментировали итоги переговоров Байдена и Зеленского
  • Reuters

«Соединённые Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку», — сказал Кулеба.

По его словам, лидеры стран провели «очень откровенный разговор без реверансов».

«Я очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран», — добавил он.

Министр уточнил, что Байден и Зеленский также провели «очень предметный разговор по «Северному потоку — 2», также обсудив риски, которые «несёт отсутствие решительности и жёсткости относительно России со стороны партнёров Украины».

Как подчеркнул глава МИД, «впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной».

Ранее Байден во время встречи с Зеленским рассказал о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал заявление президента США «протокольной фразой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить