В Белом доме напомнили об условиях вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, который позволит стране соответствовать стандартам альянса.

«Думаю, важно понимать..., что это не то решение, которое принимают Соединённые Штаты», — приводит ТАСС её слова на брифинге с журналистами.

Псаки отметила, что американская сторона выступает за политику «открытых дверей» для вступления в альянс стран, которые «готовы и могут выполнять обязательства и обязанности, касающиеся членства, а также делать вклад в евроатлантическую безопасность».

«Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают, какие», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Псаки уточнила, что Киев должен провести реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.