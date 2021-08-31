Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере

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Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.
Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере
  • © Reuters

«Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США в ходе переговоров с лидером Украины может побудить его следовать Минским соглашениям.

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