Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

«Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнёрства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США в ходе переговоров с лидером Украины может побудить его следовать Минским соглашениям.