Песков прокомментировал предстоящие переговоры Зеленского и Байдена в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским может побудить его следовать Минским соглашениям.

«Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать своё влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его всё-таки пойти по пути реализации минских договорённостей, а также договорённостей, которые позже были достигнуты в Париже», — заявил Песков.

Он отметил, что Байден мог бы также побудить Зеленского отказаться от действий, которые способны нанести вред процессу минского урегулирования.

Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

31 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

В рамках рабочей поездки состоится встреча лидеров двух стран в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций. Также запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками и подписание документов.

Программа, рассчитанная на несколько дней, охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.