Песков прокомментировал предстоящие переговоры Зеленского и Байдена в США
- РИА Новости
«Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать своё влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его всё-таки пойти по пути реализации минских договорённостей, а также договорённостей, которые позже были достигнуты в Париже», — заявил Песков.
Он отметил, что Байден мог бы также побудить Зеленского отказаться от действий, которые способны нанести вред процессу минского урегулирования.
Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября.
31 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.
В рамках рабочей поездки состоится встреча лидеров двух стран в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций. Также запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками и подписание документов.
Программа, рассчитанная на несколько дней, охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.