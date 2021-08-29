«РБК-Украина»: встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные источника в офисе украинского президента.
«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется в том числе и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана», — заявил он.
В июле сообщалось, что первый официальный визит украинского президента в Соединённые Штаты состоится 30 августа.
Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 31 августа.