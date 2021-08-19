Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа
- Reuters
Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook.
«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа», — сказал Кулеба.
Он добавил, что украинская и американская стороны договорились о переносе на один день из-за того, что формат мероприятия будет предусматривать не только встречу делегаций, но и саммит в формате тет-а-тет.
В июле сообщалось, что первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа.
В МИД Украины сообщали, что на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.