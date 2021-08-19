Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

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Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 31 августа. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа
  • Reuters

Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook.

«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа», — сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская и американская стороны договорились о переносе на один день из-за того, что формат мероприятия будет предусматривать не только встречу делегаций, но и саммит в формате тет-а-тет.

В июле сообщалось, что первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа

В МИД Украины сообщали, что на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

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