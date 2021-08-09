Кулеба назвал темы переговоров Зеленского и Байдена
«Будет три блока вопросов. Первый — это политический», — приводит Интерфакс заявление Кулебы.
Министр добавил, во втором блоке будут обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма.
По его словам, третьим блоком вопросов на переговорах станет экономика.
«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — отметил Кулеба.
Ранее представители США и Украины обсудили подготовку визита Зеленского в Вашингтон.
В иле сообщалось, что первый официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа.