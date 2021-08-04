Представители США и Украины обсудили подготовку визита Зеленского в Вашингтон
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
«Они обсудили предстоящий визит президента Зеленского в Вашингтон 30 августа, который подчеркнёт широту и глубину стратегического партнёрства США и Украины», — заявили в Белом доме.
Также стороны обсудили сотрудничество по «проблемам защиты Киева», по энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией.
Зеленский заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США Джо Байденом о Донбассе и реформах.