Представители США и Украины обсудили подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на встрече обсудили предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили предстоящий визит президента Зеленского в Вашингтон 30 августа, который подчеркнёт широту и глубину стратегического партнёрства США и Украины», — заявили в Белом доме.

Также стороны обсудили сотрудничество по «проблемам защиты Киева», по энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией.

Зеленский заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США Джо Байденом о Донбассе и реформах.