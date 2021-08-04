Представители США и Украины обсудили подготовку визита Зеленского в Вашингтон

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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на встрече обсудили предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. 
Представители США и Украины обсудили подготовку визита Зеленского в Вашингтон
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили предстоящий визит президента Зеленского в Вашингтон 30 августа, который подчеркнёт широту и глубину стратегического партнёрства США и Украины», — заявили в Белом доме.

Также стороны обсудили сотрудничество по «проблемам защиты Киева», по энергобезопасности, реформам управления и борьбе с коррупцией.

Зеленский заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США Джо Байденом о Донбассе и реформах. 

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