Зеленский прилетел в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщила его пресс-служба.

«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединённые Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на повестке — встреча лидеров двух стран в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций. Также запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками и подписание документов.

Программа, рассчитанная на несколько дней, охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Ранее украинский посол Оксана Маркарова сообщила, что в Вашингтоне Зеленский будет находиться 31 августа и 1 сентября, а затем поедет в Калифорнию.



