Посол Украины рассказала подробности предстоящего визита Зеленского в США

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Украинский лидер Владимир Зеленский во время официального визита в США будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Мы с командой посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США», — написала Маркарова в Facebook.

По её словам, в Вашингтоне Зеленский будет находиться 31 августа и 1 сентября, затем поедет в Калифорнию.

Посол подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что переговоры президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября.

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