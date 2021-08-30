В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября

Короткая ссылка
Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября, заявили в пресс-службе Белого дома.

Согласно графику Байдена, 1 сентября он примет Зеленского в Белом доме.

Как пишет ТАСС, «визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также двустороннее сотрудничество в области энергетической безопасности.

В июле сообщалось, что первый официальный визит украинского президента в Соединённые Штаты состоится 30 августа

Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 31 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить