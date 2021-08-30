В Белом доме подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября
Согласно графику Байдена, 1 сентября он примет Зеленского в Белом доме.
Как пишет ТАСС, «визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также двустороннее сотрудничество в области энергетической безопасности.
В июле сообщалось, что первый официальный визит украинского президента в Соединённые Штаты состоится 30 августа.
Позднее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 31 августа.