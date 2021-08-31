В НАТО заявили, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс

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Конфликт в Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО, заявил глава представительства Североатлантического альянса в стране Александр Винников.
В НАТО заявили, что конфликт в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс
  • © REUTERS/Serhiy Takhmazov

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса», — сказал он в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, именно поэтому решение принимается коллективно.

Дипломат также рассказал, как НАТО может помочь Киеву восстановить территориальную целостность. В частности, он упомянул наращивание присутствия в Чёрном море и масштабные учения Sea Breeze.

Как подчеркнул Винников, это «чёткие, конкретные шаги солидарности и поддержки» и их планируется продолжать.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил новую стратегию внешней политики страны, согласно которой в её основе лежит курс на членство в НАТО и ЕС.

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