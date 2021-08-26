Зеленский утвердил новую стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию внешней политики страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 года «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», — говорится в документе.

Согласно тексту, в основе внешнеполитической деятельности лежит курс на членство в НАТО и ЕС. Также среди приоритетов — противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности, продвижение экспорта и привлечение иностранных инвестиций, утверждение положительного имиджа страны в мире.

30 июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики.